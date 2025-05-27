Новый свадебный сезон начался на Северном речном вокзале

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свадебный сезон стартовал на Северном речном вокзале. Первые церемонии состоялись на одной из самых популярных площадок проекта "Новые адреса счастья", сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Эта площадка – одна из самых востребованных, поэтому на 2025 год мы увеличили количество дат в мае и июне. Именно в эти месяцы Северный речной вокзал украшает летний закат, фотографии на фоне которого особенно эффектны", – сказала вице-мэр.

Последние церемонии пройдут на Северном речном вокзале 5 сентября.

С 2021 года он стал одной из площадок проекта мэра столицы "Новые адреса счастья". С того момента на этой локации поженились 364 пары. За прошлый сезон на Северном речном вокзале свадьбу сыграла 131 семья. Церемонии проводятся только в теплое время года. Молодые семьи и их гости могут также провести фотосессию на крыше исторического здания вокзала.

Подать заявление можно на портале государственных услуг или на mos.ru, а также во Дворце бракосочетания № 1.

Всего на площадках проекта "Новые адреса счастья" за 6 лет поженились свыше 63 000 пар. Молодожены могут заключить брак в самых красивых локациях. На выбор больше 30 мест – от старинных усадеб до небоскребов. Среди самых необычных локаций, помимо Северного речного вокзала, числятся колесо обозрения "Солнце Москвы", Останкинская телебашня и станция метро "Маяковская".

