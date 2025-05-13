Около 2,5 тыс пар поженились в Москве в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 2,5 тысячи пар сыграли свадьбу в столице в майские праздники. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Столичные ЗАГСы готовы к самым популярным для свадеб месяцам. Май – один из них. Именно в этом месяце наибольшее число красивых дат с сочетанием пятерок, а также самая востребованная дата этого года – 25 мая", – уточнила она.

Особой популярностью в майские праздники пользовалось 5-е число. В этот день брак заключили 583 пары. Кроме того, востребованными датами оказались 3 и 10 мая (349 и 391).

Церемонии были организованы во дворцах бракосочетания и на выездных площадках проекта "Новые адреса счастья". Самыми популярными стали башня "Око", ресторан Birds, гостиница "Националь" и "Якиманка Холл".

Ранее стало известно, что на 25 мая запланировано порядка 1,5 тысячи церемоний. Уханева указывала, что ЗАГС всегда старается подстроиться под желания каждой пары, и при необходимости открывает дополнительные слоты. Таким образом, 25 мая 2025 года – воскресенье, которое является выходным днем для большинства дворцов. Однако в этот день будет сделано исключение, и все отделы ЗАГСа будут работать.

