Ракова: каждая пятая пара в Москве в 2024 году поженилась вне ЗАГСа

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Москвичи все чаще отдают предпочтение выездным площадкам для свадебных церемоний. Так, в 2024 году каждый пятый брак в столице заключили вне ЗАГСов, рассказала в беседе с Агентством "Москва" заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом свыше 12 тысяч молодоженов стали участниками проекта "Новые адреса счастья", который объединил 32 необычные площадки для свадебных церемоний. Так, московские пары получили возможность пожениться на футбольном стадионе или колесе обозрения, а также в "Москвариуме", на Останкинской телебашне, станции метро или в другом необычном месте.

Ранее столичные ЗАГСы открыли прием заявок на регистрацию брака, которую проведут на Северном речном вокзале и станции метро "Маяковская" в 2025 году. Эти площадки пользуются большой популярностью среди граждан, поэтому количество дат было увеличено.

Кроме того, в этом году торжественные регистрации на станции "Маяковская" станут доступнее на 30%.