Сергей Собянин рассказал об обновлении московских дворцов бракосочетания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для новобрачных в Москве открыты двери десяти дворцов бракосочетания, два из которых работают ежедневно, а Грибоедовский ЗАГС с июня по сентябрь – круглосуточно. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

В помещениях, где проходят церемонии бракосочетания, регулярно проводится обновление. На данный момент уже завершены ремонтные работы в пяти зданиях. В планах на следующий год – завершение ремонта в Дворце бракосочетания № 3 и Таганском дворце.

"Строим новый в Митине и завершаем создание свадебного сада с павильоном примерно на 200 человек в музее-заповеднике "Коломенское", – обратил внимание мэр.

Между тем с 2019 года в рамках проекта "Новые адреса счастья" стали доступны выездные регистрации. Они проводятся бесплатно и проходят в самых живописных и необычных местах столицы. Всего доступно более 30 локаций.

В 2024 году свадьбы проходили в необычных местах: на футбольном стадионе во время матча, на сцене театра "Геликон-Опера", под водой в "Москвариуме" и на выставке "Россия". Для выбора места проведения торжества на портале mos.ru появился сервис "Наша свадьба", напомнил Собянин.

Только за лето москвичи воспользовались сервисом уже более 220 тысяч раз. Для сортировки площадок пользователям доступны такие фильтры, как дата, ближайшая станция метро, округ, тип, вид места регистрации, стиль интерьера, особенности и дополнительные параметры.

Каждая площадка имеет карточку с подробным ее описанием, информацией о подаче заявления и контактами.

