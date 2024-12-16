Столичная пара поженилась на глубине 5 метров в "Москвариуме"

Столичная пара сыграла свадьбу на глубине пяти метров в главном аквариуме "Москвариума". Кадры с торжества опубликовал телеграм-канал "Москва 24".

Невеста была в фате и с цветами под водой. Такую уникальную возможность молодожены получили в подарок от города в рамках проекта "Новые адреса счастья".

Между тем свадебный сезон на станции метро "Маяковская" в текущем году завершился 24.11.2024. В этот день на площадке уже провели последние торжественные церемонии.

Перед торжеством платформу станции специально украшали, устанавливали на ней свадебную арку и стойку для колец, звучал марш Мендельсона. Саму церемонию сопровождали два поезда – "Номерной" и современный состав "Москва-2024".

Всего с начала 2024 года в столице поженились более 80 тысяч пар. Молодоженов регистрируют не только во дворцах бракосочетания, но и на различных городских площадках, которые выбирают сами москвичи.

