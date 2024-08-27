Москвичи воспользовались сервисом "Наша свадьба" более 220 тысяч раз

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Жители столицы воспользовались сервисом "Наша свадьба" более 220 тысяч раз. Он позволяет выбирать площадки для торжественной регистрации брака по индивидуальным параметрам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сервис работает с декабря прошлого года. По словам председателя столичного комитета государственных услуг Елены Шинкарук, в сервисе-каталоге собраны на едином ресурсе все городские площадки для торжественной регистрации.

"При этом для удобства использования были продуманы специальные фильтры, с помощью которых можно индивидуально подобрать локацию по времени регистрации, расположению и даже наличию живой музыки, парковки и возможности провести церемонию ночью", – добавила она.

Свыше 60% пользователей сервиса применили настройку по индивидуальным параметрам для подбора места торжественной регистрации брака, отметила Шинкарук.

Глава Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что городские ЗАГСы предлагают более 50 мест для торжественной регистрации брака. Молодожены смогут выбрать классические дворцы бракосочетания и необычные площадки в рамках проекта "Новые адреса счастья". При этом список мест постоянно расширяется.

"Вся информация своевременно появляется на сервисе, а также там можно посмотреть, какие бонусы предусмотрены для пар на регистрации брака – например, бесплатная фотосессия на смотровой площадке на крыше башни "ОКО", угощение мороженым в башне "Федерация" или фотосессия в кабине Московской канатной дороги", – сообщила Уханева.

В сервисе "Наша свадьба" предусмотрены различные инструменты для удобства молодоженов, добавили в столичном департаменте информационных технологий. С их помощью можно определиться с выбором места для торжества, исходя из личных предпочтений. Для подбора удобной площадки есть интерактивная карта, на которую можно перейти, нажав на кнопку "Найти" справа от поисковой строки, после чего выбрав опцию "На карте".

Также для сортировки площадок пользователям доступны такие фильтры, как дата, ближайшая станция метро, округ, тип, вид места регистрации, стиль интерьера, особенности и дополнительные параметры. Каждая площадка имеет карточку с подробным ее описанием, информацией о подаче заявления и контактами.

После того, как молодожены определились с местом, они смогут перейти на страницу подачи электронного заявления в ЗАГС на портале mos.ru.

Более 20 тысяч пар поженились в столичных Дворцах бракосочетания в первые семь месяцев этого года. Самой популярной площадкой является Дворец бракосочетания № 1. Там за указанное время поженились свыше четырех тысяч пар.

Еще 859 пар поженились в столице в красивую дату – 08.08.2024 года. Это число на четверть превысило показатели прошлого года и побило рекорд браков, зарегистрированных с 2021 года.

