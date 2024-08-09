Свыше 850 пар поженились в Москве 8 августа

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859 пар поженились в Москве в красивую дату – 08.08.2024 года, рассказала начальник Управления столичного ЗАГС Светлана Уханева.

Это число на четверть превысило показатели прошлого года и побило рекорд браков, зарегистрированных с 2021 года, уточнила Уханева.

"Кроме того, в этот день столичные ЗАГСы провели пилотные регистрации брака на новой площадке современного пространства "Дворец культур". Там поженились первые 14 пар", – цитируют ее в телеграм-канале ведомства.

Она также обратила внимание, что после открытия подачи заявлений на эту локацию все места забронировали за несколько дней.

Помимо этого, управление столичного ЗАГС поделилось топом популярных локаций на 9 августа:



особняк Спиридонова;

особняк "Роял";

стадион "Спартак";

оперный дом музея-заповедника "Царицыно";

современное пространство "Дворец культур".

В еще одну красивую дату – 24.08.2024 года – планируют заключить брак более тысячи пар. При этом лидером на 24 августа является Дворец бракосочетания № 1, где планируют провести торжество 54 пары.

В свою очередь, в Гостином Дворе в качестве подарка для каждой пары искусственный интеллект сгенерирует индивидуальную песню для свадебного танца. Также молодоженов ждут живое музыкальное сопровождение и профессиональные фотографы.



Порядка 900 пар поженились в столице 8 августа



