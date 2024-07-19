Около 34 тысяч браков зарегистрировали в Москве в первом полугодии 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С января по июнь 2024 года в Москве поженились около 34 тысяч пар, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

Всего для проведения торжественных церемоний доступно более 50 площадок.

"Свыше 40% пар от общего количества провели свадебную церемонию во дворцах бракосочетания", – рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, самым популярным стал Дворец бракосочетания № 1 – в нем поженились более 3,1 тысячи пар. На втором месте оказался Дворец бракосочетания № 4, в котором в первой половине этого года зарегистрировали около 2,5 тысячи пар. Также более 1,7 тысячи пар заключили брак в Кутузовском дворце бракосочетания.

На площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" поженились около 5 тысяч пар.

Ранее стало известно, что в РФ займутся разработкой сервиса по заключению брака по биометрии. Такое поручение Минюсту дал руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Это позволит заключать брак без предъявления документов.