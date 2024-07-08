Вице-премьер Григоренко поручил создать сервис для услуг ЗАГС по биометрии

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Вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил Минюсту разработать сервис, позволяющий получать услуги ЗАГС по биометрии, сообщили в аппарате вице-премьера.

"Соответствующее поручение вице-премьер дал 8 июля в День семьи, любви и верности", – цитирует ТАСС.

Это в том числе позволит заключать брак без предъявления документов. Министерство юстиции должно создать сервис вместе с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий. Также поручением Григоренко предусмотрена разработка дорожной карты со всеми этапами и сроками запуска проекта.

Согласно опросам, почти половина граждан РФ считает, что уже к 2030 году все пароли станут биометрическими, так как к этому времени планируется создание цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы России. 47% респондентов убеждены, что это позволит отказаться от необходимости запоминать все свои пароли.

