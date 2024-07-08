Ракова поздравила 87 московских пар, отметивших золотую годовщину свадьбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День семьи, любви и верности в центрах "Московское долголетие" поздравили участников проекта с юбилеями супружеской жизни. В этом году 87 пар из них отмечают золотую годовщину свадьбы, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что все они получили памятные подарки и благодарственные письма, в которых был отмечен их вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей.

Ракова также подчеркнула, что в числе участников проекта "Московское долголетие" присутствует большое количество семейных пар, которые уже отпраздновали 30, 50 и даже 70 лет совместной жизни. Заммэра назвала их союзы примером для многих поколений жителей столицы.

"Приятно осознавать, что "Московское долголетие" не только положительно влияет на здоровье людей старшего возраста, но и укрепляет отношения в семье. Проект создает общие интересы между представителями разных поколений. В семье появляются новые темы для разговоров, новые поводы для гордости со стороны детей и внуков. На собственном примере наши "долголеты" приобщают своих близких к здоровому образу жизни, помогают выработать активную жизненную позицию и прививают любовь к самообразованию", – приводит слова Раковой портал мэра и правительства Москвы.

Юбиляры поделились личными историями и секретами семейного долголетия. Многие назвали залогом крепких отношений наличие общих увлечений. Результаты опроса, который был приурочен к празднику, показали, что 76% участников "Московского долголетия" уверены в том, что проект способствует укреплению их семей.

Например, семья Соколовских рассказала, что посещает выставки, экскурсии и занятия, посвященные компьютерной грамотности. Супруги также ходят по Оке на небольшой лодке, которую они создали своими руками.

Пара Мамаевых, в свою очередь, поделилась, что изучает в рамках проекта основы журналистики. Супруги Суровы заявили, что вместе занимаются спортом и ведут активную общественную деятельность, а Колуновы – посещают центр московского долголетия "Гагаринский", в котором ранее работал ЗАГС, где 50 лет назад был зарегистрирован их брак.

Кроме того, опрос показал, что у 16% участников "Московского долголетия" снизилось число конфликтов с партнерами. При этом более 50% опрошенных обратили внимание, что у них возникли новые темы для разговоров как с супругами, так и с детьми. Еще 24% респондентов рассказали, что приобрели общее хобби после начала занятий в "Московском долголетии".

Данный опрос проводился в формате онлайн и был посвящен изучению влияния проекта на семейные отношения. В нем поучаствовали 960 человек, возраст которых превышает 55 лет.

Вместе с тем москвичи старшего возраста неоднократно обращали внимание, что занятия в проекте становятся местом для новых знакомств. Так, после шести лет работы "Московского долголетия" среди его участников образовалось более 30 новых семейных пар, которые продолжают регулярно посещать занятия.

В честь Дня семьи, любви и верности в Москве также выпустили новую "Тройку". Посвященная празднику карта выполнена в нежно-розовом цвете и украшена разноцветными сердцами. Тематическая "Тройка" уже доступна для покупки, уточнил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.