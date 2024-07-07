Фото: пресс-служба управления записи актов гражданского состояния города Москвы

Три пары поженились на станции метро "Маяковская" накануне Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Для влюбленных на церемонии прозвучал марш Мендельсона, а свадебную фотосессию молодые семьи провели в составе "Москва-2024".

"Традиционно свадьбы в метро проходят ночью, чтобы не мешать пассажирам и создать для молодоженов особенную атмосферу. Желаем молодым семьям счастья и любви!", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Подать заявление на проведение торжественной церемонии можно лично во Дворце бракосочетания №1.

"Каждой семье вручили букет ромашек, которые являются символом праздника. Такие церемонии в Московском метрополитене проходят уже четвертый год в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья", – подчеркнула заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за это время на станции свадьбы состоялись для 61 пары. Всего с начала года на локациях проекта поженились около 4 тысяч пар.

Вместе с тем 8 июля в Москве свадьбу сыграют свыше 450 пар. Торжественные церемонии проведут во Дворцах бракосочетания № 1 и 4, а также в особняке "Роял", библиотеке-читальне имени Пушкина, усадьбе Васильчиковых, башнях "Око" и "Федерация" делового центра "Москва-Сити", на территории храма Матроны Московской, в Оперном доме музея-заповедника "Царицыно", доме торжеств "Сафиса" и особняке Спиридонова.

