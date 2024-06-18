Более 450 пар поженятся в Москве 8 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 450 пар заключат брак в Москве в День любви, семьи и верности, который отмечается 8 июня. Об этом Агентству "Москва" заявила начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

Она рассказала, что 8 июля по пожеланиям молодоженов специально откроют для регистрации брака девять выездных площадок проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Торжественные церемонии проведут во Дворцах бракосочетания № 1 и 4, а также в особняке "Роял", библиотеке-читальне имени Пушкина, усадьбе Васильчиковых, башнях "Око" и "Федерация" делового центра "Москва-Сити", на территории храма Матроны Московской, в Оперном доме музея-заповедника "Царицыно", доме торжеств "Сафиса" и особняке Спиридонова.

Уханева отметила, что всего с начала 2024 года в столице поженились около 30 тысяч пар. По ее словам, москвичи выбирают для заключения брака красивые или праздничные даты. Самыми популярными датами с начала года стали 24 апреля (поженились 899 пар) и 24 февраля (поженились 734 пары). Также самый популярный день недели для свадеб у горожан – суббота, заключила она.

Ранее сообщалось, что более 160 пар заключили брак в Москве в День России. Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, это в три раза больше, чем годом ранее. Всего в праздничный день образовались 165 новых семей, в 2023 году же было чуть больше 50 пар.

