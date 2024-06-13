Ракова: более 160 пар поженились в Москве в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 160 пар заключили брак в столице в День России, рассказала заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, это в три раза больше, чем в прошлом году.

"Праздничные даты пользуются среди московских молодоженов особой популярностью. Поэтому уже пять лет подряд в День России мы открываем дворцы бракосочетания и выездные площадки для проведения церемоний, несмотря на выходной день", – объяснила она.

Ракова уточнила, что в минувший праздник образовались 165 новых семей, при этом в 2023 году было чуть более 50 пар. Свадьбы в этом году организовывали в трех дворцах бракосочетания и на пяти выездных площадках.

Ранее сообщалось, что первые в 2024 году летние свадебные церемонии состоялись на станции столичного метрополитена "Маяковская" в рамках проекта "Новые адреса счастья". Там брак уже заключили четыре пары, запланированы еще 12 церемоний. Специально для молодоженов на станцию приезжают два поезда – "Номерной" и новейший "Москва-2024", – в вагонах которых проводится фотосессия.

