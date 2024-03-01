Более 4 тыс пар поженились в Москве 29 февраля за последние 100 лет

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Более 4 тысяч пар зарегистрировали брак в Москве 29 февраля за последние 100 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова начальника столичного управления ЗАГС Светлану Уханеву.

Она отметила, что в этом году 29 февраля поженились 304 пары. В частности, столичные ЗАГСы решили узнать у 105 пар, заключивших брак 29 февраля, почему они выбрали такой день.

"52,4% молодоженов, зарегистрировавших брак в этот день, объясняют свой выбор необычностью даты. 61% опрошенных будут отмечать годовщину свадьбы каждый год, 21% – один раз в четыре года", – отметила Уханева.

Среди респондентов выявили и тех, кто планирует дважды отмечать годовщину свадьбы – 28 февраля и 1 марта.

Наибольшее число браков 29 февраля было зарегистрировано в 2020 году – 576. Начальник управления ЗАГС Москвы добавила, что за последние 100 лет 29 февраля в столице родились свыше 5,4 тысячи детей.

Ранее стало известно, что свыше 25 тысяч пар зарегистрировали свои отношения во Дворце бракосочетания на ВДНХ в Москве. При этом в сообщении сказано, что с каждым годом популярность Дворца бракосочетания на ВДНХ увеличивается. Так, в первые годы работы зарегистрировали брак около 2 тысяч молодоженов каждый год, а в последние годы – уже три тысячи пар ежегодно.



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