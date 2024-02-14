Молодожены могут получить баллы за фото на площадках проекта "Новые адреса счастья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На площадках проекта "Новые адреса счастья" проходит почти четверть церемоний бракосочетаний, заключая брак там, москвичи могут получить 15 тысяч городских баллов. Для этого нужно поделиться фотографиями мероприятия с помощью "Города заданий", передает портал мэра и правительства столицы.

Как уточнила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, проект по выездной регистрации брака востребован у столичных молодоженов.

"В 2023 году там было создано свыше 12 тысяч новых семей. Мы ежедневно регистрируем сотни, браков и предлагаем новые онлайн-возможности для удобства пар. Например, для выбора площадки мы запустили сервис "Наша свадьба", с помощью которого молодожены могут выбрать место для торжества по индивидуальным параметрам", – сказала она.

Уханева пригласила все желающие пары выполнить задание в проекте "Город заданий". Оно будет доступно для тех, кто уже зарегистрировал брак на площадке проекта "Новые адреса счастья". Один из молодоженов может поделиться фотографиями торжественной церемонии.

В свою очередь, руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко добавил, что для публикации снимков необходимо согласие обоих супругов. По его словам, уже 50 пар показали в проекте фото выездной регистрации в необычных местах, получив за это в сумме 750 тысяч баллов.

С помощью проекта "Новые адреса счастья" молодожены смогут оформить брак в оригинальной обстановке. Выбрать можно 30 площадок, среди которых московские усадьбы, стадионы, музеи, рестораны, а также Останкинская телебашня и станция метро "Маяковская". Нужно только оплатить стандартную госпошлину.

Ранее стало известно, что москвичи воспользовались сервисом подбора площадки для торжественной регистрации брака "Наша свадьба" около 30 тысяч раз с начала запуска ресурса. Более половины детально изучали и выбирали конкретную площадку, а 10% от этого числа сразу подали онлайн-заявление.

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