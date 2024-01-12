Около 160 пар поженились в столице в январские праздники

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В Москве поженились 155 пар во время январских праздников, церемонии проводились с 4 по 7 января. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления ЗАГС столицы Светлану Уханеву.

По ее словам, в городе есть все возможности для проведения церемоний по желаниям пар. Например, они могут выбрать удобную дату для бракосочетания.

Больше всего церемоний прошло во Дворце бракосочетания № 1 и Дворце бракосочетания "Южное Бутово". Самой популярной датой оказалось 7 января, когда празднуется Рождество.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что регистрация браков в этот праздник проходит с 2020 года. В этом году в Рождество создали семью 49 пар.

До этого сообщалось, что москвичи подали более 200 заявлений в ЗАГС для регистрации брака на дату 24 апреля 2024 года. Кроме апреля, популярностью также пользуются даты 8 и 24 августа.

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