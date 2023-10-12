Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Россияне через "Госуслуги" женятся в 6 раз чаще, чем разводятся. В 2023 году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод – 70 тысяч раз, сообщает Минцифры РФ в своем телеграм-канале.

Там уточнили, что заявление в ЗАГС о заключении брака чаще всего подают в пятницу и субботу, а о разводе – во вторник. Средний возраст женщин, планирующих заключить брак, – 31 год, а мужчин – 33 года. Средний возраст для развода и у мужчин, и у женщин одинаковый – 37 лет.

На первом месте по использованию портала для подачи заявления на регистрацию брака стали жители Москвы, на втором – жители Подмосковья. Далее идут жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Татарстана.

А больше всего заявлений на развод через "Госуслуги" подают в Московской области, Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге и Тульской области.

Ранее депутаты от партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предложили единовременно выплачивать 10 тысяч рублей людям, впервые вступившим в брак до 35 лет.

Один из авторов законопроекта, зампред комитета Думы по бюджету и налогам Каплан Панеш сказал, что эта мера поможет молодым людям решиться на подачу заявления в ЗАГС. Ведь, по его мнению, многие тянут и чего-то ждут, а так будет лишний повод расписаться.

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