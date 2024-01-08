В Москве назвали самую популярную дату для заключения брака на новогодних праздниках

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Свадьбы в Москве проходят почти круглый год, и январские праздники не стали исключением, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что самым популярным днем для заключения брака стало Рождество, 7 января.

Ракова напомнила, что регистрация браков в Рождество проходит с 2020 года. Город ежегодно открывает несколько дворцов бракосочетания для проведения церемоний в этот праздничный день.

За четыре года возможностью пожениться в этот день воспользовались около 200 пар. В 2024 году в Рождество создали семью 49 пар, что больше, чем в 2023 году.

"Москва делает все, чтобы создание новой семьи проходило так, как об этом мечтают молодожены. Мы открываем уникальные площадки для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья", а наши дворцы бракосочетания работают и в праздники. Эти новогодние каникулы не стали исключением", – пояснила заммэра.

В этом году в новогодние праздники церемонии прошли во дворцах бракосочетания № 1, 4, "Шипиловский" и "Южное Бутово".

Ранее сообщалось, что москвичи подали более 200 заявлений в ЗАГС для регистрации брака на дату 24 апреля 2024 года.

С 2007 года в Москве набирает популярность регистрация брака в красивые даты, пары стараются подавать заявления на такие дни за несколько месяцев. Столичные ЗАГС приняли уже около 3 000 заявлений.

Помимо апреля, популярностью также пользуется дата 24 августа – на нее подано свыше 120 заявлений. Также больше 100 пар запланировали свадьбу на 8 августа 2024 года.

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