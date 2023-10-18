Самыми популярными именами новорожденных москвичей стали София и Александр

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Имена Александр и София стали самыми популярными у новорожденных детей в Москве в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС по столице.

За 9 месяцев текущего года в Москве родились 1 699 Александров и 1 900 Софий – эти имена на протяжении многих лет сохраняют свое лидерство.

В топ-10 самых популярных мужских имен также вошли Михаил, Максим, Лев, Марк, Артем, Матвей, Иван, Дмитрий и Тимофей. Среди девочек самыми популярными именами также стали Анна, Мария, Ева, Виктория, Варвара, Полина, Алиса, Василиса и Александра.

Указывается, что по сравнению с 2022 годом родители стали в пять раз чаще называть детей Спартаками, в 3 раза – Натали, а также в 2 и 1,5 раза – Настасьями и Ясениями, и Анатолиями и Ефимами соответственно.

В 2023 году жители столицы также стали чаще называть детей именами Арсений, Егор, Константин, Варвара, Мирослава, Полина и Аделина. Возросло и число двойных и тройных имен детей: Анна-Мария, Аврора-Фредерика и Аделина-Викториа, а также Савелий-Святослав, Адриен-Жюль-Мишель и Александр-Мишель-Борис, отметили в пресс-службе.

Ранее на портале Единого госреестра ЗАГС заработал сервис для помощи родителям в подборе имени для ребенка. Сервис содержит 5 тысяч уникальных имен, зафиксированных в реестре с октября 2018 года.

Кроме того, на портале можно посмотреть полный перечень имен всех детей, рожденных после 1926 года.

ФНС запустила сервис подбора имени для ребенка