Сервис подбора имени ребенку заработал на портале ЗАГС

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На портале Единого госреестра ЗАГС заработал сервис для помощи родителям в подборе имени для ребенка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФНС России.

Отмечается, что сервис содержит 5 тысяч уникальных имен, зафиксированных в реестре ЗАГС с октября 2018 года. Подбор осуществляется с учетом распространенности, длине и первой букве имени, а также пола ребенка, географических и других особенностей.

Кроме того, на портале ЗАГС можно посмотреть полный перечень имен всех детей, рожденных после 1926 года. Имена можно отсортировать по популярности, а понравившиеся добавить в избранное.

На сегодняшний день в тройку самых популярных в России имен для девочек входят София, Ева и Анна, а мальчиков чаще всего называют Михаилами, Артемами или Александрами.

Ранее в Кемерове семья назвала новорожденного сына в честь персонажа известной серии книг – Гарри Поттером. Отец семейства уверен, что это волшебное имя, которое принесет много волшебства в реальный мир.

