Физиогномист назвала черты лица, которые говорят о способностях ребенка к обучению

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Высоко расположенные уши и высокий лоб говорят о том, что ребенок быстро схватывает информацию и склонен учиться полностью самостоятельно. Об этом Москве 24 рассказала физиогномист, астролог Ольга Фандорина.

По ее словам, детям, у которых уши расположены низко – на уровне внешнего угла глаза или ниже, обычно необходима помощь взрослых при обучении. Они мыслят медленнее, поверхностнее, быстрее утомляются из-за того, что им нужно неоднократное повторение материала. Однако если с ними регулярно заниматься, он могут достичь хороших успехов.



Ольга Фандорина физиогномист, астролог Дети с высоким расположением ушей (когда они находятся на уровне середины верхнего века или бровей) отличаются сообразительностью и быстро схватывают информацию.

"А если при этом у ребенка еще и высокий лоб, вероятность, что он будет полностью самостоятельно и очень хорошо учиться, крайне высока", – отметила физиогномист.

Самостоятельно справляться с большинством трудностей в обучении способны и дети, имеющие достаточно крупные относительно головы уши. Такие малыши не боятся социального стресса и в учебе, и в коммуникациях с одноклассниками. В стрессовых ситуациях они обязательно попытаются "поставить себя" перед сверстниками и в общении со взрослыми будут отстаивать свою точку зрения, отметила Фандорина.

Если же в стрессовую ситуацию в общении с одноклассниками или в учебе попадают дети с маленькими ушами, они очень расстраиваются. Они зависят от чужого мнения и нуждаются в одобрении и поддержке взрослых.

Поэтому если такой ребенок пожаловался на какую-то неприятную ситуацию, значит, ситуация действительно накалена до предела и психика ребенка не справляется, а взрослым надо обязательно вмешаться, предупредила физиогномист.

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