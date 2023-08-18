Астролог рассказала, как подобрать ребенку подходящую спортивную секцию

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

По знаку зодиака можно рассказать о склонностях ребенка к определенным видам спорта. Об этом Москве 24 рассказала астролог Анастасия Грохотова.

По ее словам, Овны отличаются энергичностью, стремлением к победе и азартом. При этом они нетерпеливы и плохо умеют играть в команде. Таким детям лучше всего подойдут бег на короткие дистанции, коньки, каратэ, самбо, теннис, фехтование, лыжи и гребля, перечислила астролог.





Анастасия Грохотова астролог Маленькие Тельцы – это настойчивость и обстоятельность. Им хорошо заниматься плаванием, сноубордом, боксом, а также статичными видами спорта, в которых требуются упорство и трудолюбие. Например, гольф.

Главные качества характера Близнецов – смекалка, быстрота реакции, мобильность, природный талант играть в команде или в паре. Поэтому им подойдут футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, бег, легкая атлетика, биатлон, танцы, большой или малый теннис, мотоспорт, туризм, скалолазание, рассказала Грохотова.

Раки очень чувствительны, но при этом умеют быстро переключать внимание и предугадывать любую ситуацию заранее. Этим детям подойдет плавание, прыжки в воду, ныряние с аквалангом, ушу, танцы, шахматы и шашки, а также все командные виды спорта, рассказала астролог.

У Львов непреклонная сила воли, шарм и желание быть первыми. Но при этом они склонны лениться и не умеют играть в команде, подчеркнула эксперт. Лучше всего им подходит одиночное фигурное катание или танцы, художественная гимнастика, горные лыжи, плавание, бег, легкая атлетика, отметила Грохотова.





Анастасия Грохотова астролог Ребенок-Дева дисциплинирован, методичен и аккуратен. Его лучше отдать в шахматы, футбол, хоккей, настольный теннис, бадминтон, прыжки в воду, фехтование или стрельбу. Также подойдут все виды спорта, связанные с механической и методической работой, – велосипед, гребля, бег на длинные дистанции.

Главные качества характера Весов – стремление к гармонии и обостренное чувство партнерства. Рекомендуемые виды спорта для них – художественная гимнастика, фехтование, теннис, аэробика, парное фигурное катание, легкая атлетика, бадминтон, синхронное плавание и танцы, перечислила астролог.

Скорпионы – это отсутствие страха, жесткость, уверенность в себе, выносливость. Этим детям подойдут бокс, бои без правил, а также дисциплины, в которых надо противостоять стихии. Среди них – байдарки, водные лыжи и парусный спорт, добавила Грохотова.

Стрельцы отличаются оптимизмом, нетерпеливостью и желанием совершенствоваться. Им подойдут конный спорт, биатлон, восточные единоборства, стрельба, велосипед, санный спорт, отметила астролог.





Анастасия Грохотова астролог Козероги – это точность, дисциплинированность, выносливость, азарт и жажда победы. Рекомендуемые виды спорта – альпинизм, скалолазание, горные лыжи, бег или плавание на длинные дистанции, авто- и мотоспорт, баскетбол, троеборье.

Ребенок, рожденный под знаком Водолея, – непостоянный и стремительный, при этом он очень хочет выделиться. Поэтому ему подойдут теннис, футбол, баскетбол, сноуборд, серфинг, шахматы, прыжки в высоту, велогонки либо парапланеризм, перечислила специалист.

Главные качества Рыб – грациозность и пластика. Им подойдут фигурное катание, синхронное плавание, художественная гимнастика, водное поло, спортивные виды танцев, восточные единоборства, серфинг и теннис, заключила астролог.

Ранее эксперт по фэншуй Ольга Николаева рассказала, как обустроить детскую, чтобы ребенок был здоров и хорошо учился. По ее мнению, рабочий стол надо поставить так, чтобы за спиной сидящего за ним была "опора" – стена или хотя бы шкаф. Перед ним же нужно организовать открытое пространство, рекомендовала специалист.