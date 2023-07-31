08:30Общество
Эксперт по фэншуй объяснила, как обустройство детской влияет на ребенка
Фото: 123RF/bialasiewicz
Здоровье ребенка и его успехи в учебе зависят от расположения спального места, рабочего стола и в целом самой детской комнаты в пространстве квартиры. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева.
По ее словам, комнату для мальчика лучше всего обустроить в восточном или юго-восточном секторе квартиры, где преобладает энергия Ян. Тогда ребенок будет гармонично развиваться, учиться с удовольствием, расти любознательным, волевым и честным. А вот девочкам идеально подходит северный или северо-западный сектор дома.
Как правило, в детской расположена и учебная (игровая) зона, и спальное место. Их важно отделить друг от друга: например, с помощью стеллажа или ширмы. Также можно использовать цвет: там, где ребенок отдыхает, должны преобладать нежные цвета (теплые оттенки розового, персикового, зеленого). Для учебной и игровой зон подходят холодные яркие: насыщенный зеленый, синий, голубой, красный.
А вот сажать ребенка спиной к двери ни в коем случае нельзя, уверена эксперт. Также неблагоприятно, если он будет развернут лицом к окну: энергия начнет активно "улетать" и будет сложно концентрироваться.
Кроме того, плохо, когда стол приставлен к стене и ребенок упирается в нее взглядом. Это чревато недостатком энергии для развития и творчества, пояснила Николаева. Но если нет возможности переставить мебель, надо хотя бы повесить на стене карту мира, зеркало или картину, которая даст ощущение открытого пространства: уходящая вдаль дорога, поле и так далее.
При расположении спального места и рабочего стола очень важно знать число Гуа ребенка; определить его можно с помощью онлайн-калькулятора.
Тем, чье число Гуа 2, 6, 7 или 8, лучше спать головой на запад или юго-запад. А смотреть во время работы по направлению к северо-западу или северо-востоку, заключила эксперт.
Ранее физиогномист, астролог Ольга Фандорина рассказала, что при выборе репетитора для ребенка очень важно обратить внимание на уши, лоб, нос и губы. Например, высокий лоб говорит о том, что человек умеет раскладывать информацию по полочкам и придавать ей ту структуру, которая удобна для восприятия.
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