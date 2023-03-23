Астролог объяснила, как мотивировать к учебе детей разных знаков зодиака

Фото: depositphotos/oksun70

У всех детей одного знака зодиака есть общие особенности характера. Учитывая это, можно понять, что лучше всего будет мотивировать их к учебе, рассказала Москве 24 астролог Анастасия Грохотова.

По ее словам, Овнам присуще честолюбие. Поэтому для них главным мотиватором будет моральное поощрение от близких. Стоит чаще говорить ребенку такие фразы, как "ты будешь первым", "ты будешь лидером", "ты покажешь всем, как это надо делать!" и так далее. А грамоты, значки – любые награды ребенка лучше вешать на стены в его комнате.

"Кроме того, с ребенком-Овном надо говорить на равных, только тогда возможен результат. Плюс, тактика должна быть мягкой – рассказываем, убеждаем, говорим", – предупредила Грохотова.

Совсем не воспринимают крик дети-Тельцы. Медлительные и спокойные по натуре, они могут завестись и начать упрямиться, если окружающие будут на них давить и всячески их поторапливать.



Анастасия Грохотова астролог Лучшая мотивация для Тельцов – материальные блага. Им важно вкусно поесть, красиво одеться, иметь карманные деньги. Так что здесь хорошо сработают варианты с денежным поощрением за труды.

Близнецы с удовольствием учатся, пока им интересен предмет и есть возможность узнавать что-то новое, подчеркнула астролог. Но как только в процессе появляются рутина и обязанности, они пытаются улизнуть. Поэтому для них важно постоянно искать необычные подходы в обучении и давать дополнительную информацию, выходящую за рамки школьных знаний.

Чтобы Рак учился, в нем важно поддерживать оптимистический дух. По словам астролога, дети этого знака трудно выходят из депрессивного состояния, и в такие моменты им точно не до учебы. К тому же у Раков сложности с чувством времени: выполнение простой задачи ребенок может растянуть на полдня, попутно занимая себя посторонними делами.

"Если Рак чем-то встревожен, необходимо пообщаться с ним на отвлеченную тему, поделиться с ним чем-нибудь вкусненьким. И только после этого мягко, но настойчиво предложить закончить задание", – посоветовала астролог.



Анастасия Грохотова астролог Если ребенок-Лев потерял интерес к обучению, его может подстегнуть чья-то удача. Можно сослаться на сверстника, который получил отличную оценку, и сказать: "Я считаю, что ты можешь лучше!"

Деву астролог посоветовала непременно хвалить за выполненные уроки и успехи в обучении. Представителям этого знака необходимо понимать, что их старания ценят и видят, как много сил они вкладывают в учебу. "Обязательно делайте акцент на том, как качественно Дева выполняет задания. Природная скромность будет удовлетворена, и это послужит мотиватором для дальнейшего обучения", – объяснила Грохотова.

Маленьким Весам неинтересно изучать материал в одиночестве – более эффективными будут занятия в группе других детей. Дополнительным стимулом учиться станет все красивое: школьные принадлежности, форма, рабочее место дома.





Анастасия Грохотова астролог Если малышу Скорпиону не понравился предмет, заставить изучать его будет непросто. Однако можно сыграть на стремлении этого знака стать лучшим: делайте ребенку вызов, тогда он начнет доказывать, чего стоит.

Кроме того, маленький Скорпион не любит "сюсюкания" – говорить с ним надо нормальным, спокойным языком, объяснила астролог.

Для Стрельца хорошим мотиватором станет осознание, что, когда он наберется знаний, сможет давать грамотные советы другим, учить и наставлять их. В целом детям этого знака очень важно понимать, что знания помогут им добиться поставленной цели. Материал они схватывают быстро и сразу начинают применять его на практике.

Козерога также можно вдохновить на учебу, если объяснить, что у него есть возможность стать лучшим учеником, достичь успехов по предметам и получить заслуженную похвалу. По словам астролога, Козерог не падок на лесть, но осознание своих высоких способностей его очень радует.

Водолеям же в целом достаточно легко дается учеба, потому что они понимают суть предмета. Астролог посоветовала с раннего детства прививать им интерес к знаниям, характеризуя их как путь к достижению своих целей. "Но малышу-Водолею для концентрации на учебе необходимо находиться в тишине и одиночестве. А для восстановления сил важно побыть в покое, бездействии, отключиться от предыдущей темы", – объяснила она.





Анастасия Грохотова астролог У Рыб проблемы с учебой могут возникнуть из-за излишней мечтательности и задумчивости. Чтобы каким-то образом улучшить ситуацию, надо давать им простые и конкретные задачи, ставить близкие цели. Хорошо подойдет расписание, по которому ребенок сможет понять, на что сейчас надо переключить внимание.

Интерес вызовут задания, имеющие практический смысл: Рыбам надо показать связь реального мира с уроками, заключила астролог.

Ранее детский психолог Светлана Котова порекомендовала родителям не делать уроки вместо детей. По ее мнению, даже первокласснику надо помогать, только когда помощь ему нужна и он ее запрашивает. В этом и есть суть воспитания: не делать за ребенка, а делать вместе с ним, чтобы потом он справлялся сам.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!