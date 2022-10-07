Эксперт рассказал, как уберечь детей от опасностей в интернете

Современные дети проводят много времени в Сети. Однако родителям стоит учесть, что активная жизнь ребенка онлайн может быть сопряжена с реальными опасностями. Просто запретить ему пользоваться интернетом – не выход. Рассказываем, какие правила поведения в Сети оградят детей от неприятностей.



Подключаем умный контроль

Специалисты не рекомендуют разрешать детям пользоваться интернетом до семи лет. В дальнейшем, прежде чем открыть ребенку доступ в Сеть, надо установить на гаджет программу родительского контроля. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по детской безопасности Дмитрий Качалов.

Такая программа оградит ребенка от взрослого контента. Также с ее помощью родители будут в курсе его увлечений в интернете. По словам эксперта, важно установить программу сразу.

"Затем объяснить малышу, что это не ради слежки за ним, а в целях безопасности. Тогда это условие станет для него простым и необходимым правилом. Если спохватиться, когда ребенку будет лет 13, нововведение может вызвать у него протест. Он уже привык пользоваться интернетом без границ, а тут с какой-то стати ввели ограничения", – объяснил Качалов.

Другой действенный способ держать руку на пульсе – следить, чем интересуется ребенок в интернете. Обращать внимание, с кем он дружит в соцсетях. Знать, какие онлайн-игры ему нравятся, а еще лучше – тоже их осваивать. Смотреть те же ролики, что и он.





Дмитрий Качалов эксперт по детской безопасности Можно запретить ребенку смотреть видео блогера, который вам не нравится, но от этого будет только хуже. Лучше тоже знакомиться с их творчеством. Тогда у вас появится общая тема для разговоров.

Таким образом, родители поймут, что именно нравится ребенку в этих видео и как он оценивает поведение блогера. После этого можно поделиться с ним своим мнением. Есть шанс, что ребенок к нему прислушается.



Знакомим с опасностями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Когда ребенку дают девайс с выходом в интернет, он уже должен быть готов к возможным угрозам в Сети. Прежде всего, важно рассказать о вредоносных ссылках, которые нельзя открывать. Также стоит предупредить о людях, с которыми не надо общаться. "Скажите малышу, что у него в онлайн-друзьях могут быть только те, кого он знает лично в реальной жизни", – отметил эксперт.

Ребенок должен понимать, какую информацию нельзя разглашать в интернете и почему. Например, просто сказать привет и поделиться впечатлениями от игры – это нормально. Сообщать, где он живет, уже опасно.





Дмитрий Качалов эксперт по детской безопасности Необходимо научить детей думать, прежде чем они будут что-то делать. Для этого вместе почаще анализируйте потенциально опасные действия. Спросите у ребенка, что плохого может быть, если он выложит фотографию из своей квартиры? Где на фоне будет виден компьютер, телевизор и папин сейф. Важно объяснять детям, что этой информацией могут воспользоваться злоумышленники.

Предупреждайте детей, что рассказывать в интернете о своей школе или спортивной секции тоже может быть опасно. С этой информацией другой человек способен легко вычислить, куда и в какое время ходит ребенок и подкараулить его.

Учим фильтровать контент

Важный момент, с которым детей обязательно надо знакомить, – понятие цифрового следа. Ребенок должен знать, что все публикуемое в интернете остается там навсегда. В любой момент эта информация может быть кем-то взломана и использована.

"Как только малыш начал пользоваться интернетом, приучайте его никогда не выкладывать в Сеть то, за что ему будет стыдно перед мамой, сверстниками и так далее", – напомнил эксперт.

Мошенники способны взломать и закрытую страничку в соцсетях, и личную переписку. Поэтому онлайн-сообщения, в которых ребенок обсуждает одноклассников или учителей, всегда могут оказаться в руках постороннего человека. Эту информацию он может применить, например, для шантажа.

