Физиогномист рассказала, как выбрать хорошего репетитора по чертам лица

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При выборе репетитора очень важно обратить внимание на его уши, лоб, нос и губы. Об этом Москве 24 рассказала физиогномист, астролог Ольга Фандорина.

Под физиогномикой понимается метод, который основан на анализе черт лица и его выражения. Предполагается, что исходя из этих данных можно определить тип личности человека. Кроме того, его душевные качества и даже узнать подробности о состоянии здоровья.

По словам Фандориной, при выборе репетитора следует обратить внимание на то, чтобы верхний край уха кандидата шел на уровне бровей или выше, а нижний – опускался до середины щеки. Это признак умения слышать и понимать собеседника. В целом желательно отдавать предпочтение педагогам с большими ушами или хотя бы средними по размеру.

Если мочки достаточно крупные, это говорит о мудрости репетитора. Его умении делиться своими знаниями и навыками так, чтобы их можно было применить на практике. "Такой человек сможет передать свой опыт другому. Он научит не просто понимать, что дважды два – четыре, а еще и делать из этого выводы", – пояснила физиогномист.

Также при выборе педагога рекомендуется рассматривать кандидатов с высоким лбом. У них есть врожденный дар подстраиваться под собеседника, объясняя материал максимально понятно именно для него.





Ольга Фандорина физиогномист, астролог Высокий лоб говорит о том, что человек умеет раскладывать информацию по полочкам и придавать ей ту структуру, которая удобна для восприятия.

Еще одним признаком навыка четко и ясно доносить материал являются хорошо очерченные губы и прямая линия рта. Также Фандорина посоветовала обращать внимание на репетиторов с длинными носами либо прямыми среднего размера. Такой специалист сможет донести материал не с помощью напора и силы, а благодаря личной харизме и структурированной логике, заключила физиогномист.

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