08:30Общество
Хиромант рассказала, какие знаки на ладони указывают на проблемы со здоровьем
Фото: ТАСС/Юрий Машков
Состояние линии жизни и головы на ладонях предупреждает о наличии проблем со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала хиромант Татьяна Чурон.
Она пояснила, что линия жизни огибает выступ у основания большого пальца. По словам эксперта, при ослабленном здоровье она часто похожа на цепочку или состоит из островов – знаков в виде небольшого овала.
Пройти обследование у кардиолога хиромант посоветовала тем, у кого на ладони короткая линия сердца – самая ближняя к пальцам. В свою очередь, на возможный инсульт может указывать маленький ровный кружок на линии жизни. Специалист даже способен определить, в каком возрасте событие может произойти, добавила Чурон.
Распознать проблемы с глазами можно по знаку в виде небольшого круга рядом с линией жизни либо по кругам на линиях головы и сердца. На предрасположенность к онкологическим заболеваниям указывает остров, располагающийся в нижней части ладони на линии жизни. О проблемах с репродуктивной системой предупреждает изогнутая первая линия браслета на кисти, рассказала Чурон.
В целом знаков, рассказывающих о состоянии здоровья, на руках очень много. Чтобы получить точную и подробную информацию, нужна общая диагностика ладоней по здоровью, заключила хиромант.
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