Хиромант рассказала, на каком пальце носить кольцо для привлечения удачи

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Для привлечения удачи нужно носить кольцо на указательном пальце, рассказала Москве 24 хиромант Татьяна Чурон.

По ее словам, этот палец отвечает за честолюбие, целеустремленность и независимость. Он же определяет взаимодействие с окружающими, степень общительности, доброжелательности и щедрости, рассказала хиромант.





Татьяна Чурон хиромант Кольцо на указательном пальце принесет удачу и успех. Особенно важно носить украшение на нем застенчивым и нерешительным людям – это поможет им поверить в свои силы.

Тем, кому не хватает энергичности и силы воли, лучше носить кольцо на большом пальце. Однако не стоит надевать его надолго, иначе можно стать более вспыльчивым и агрессивным, предупредила эксперт.

При тревожном состоянии поможет кольцо на среднем пальце. В идеале это должно быть украшение, которое передается в семье по наследству, подчеркнула хиромант.





Татьяна Чурон хиромант За самореализацию, творческие способности отвечает безымянный палец. Кольцо на нем поможет добиться славы и богатства с помощью дела, которым вы увлечены.

Всем, чья деятельность зависит от гибкости ума и красноречия, стоит носить кольцо на мизинце. В первую очередь это касается дипломатов, бизнесменов, ораторов, врачей и политиков. Кроме того, кольцо на мизинце способно усиливать экстрасенсорные способности, отметила Чурон.

Она добавила, что значение имеет размер кольца: чем оно крупнее, тем сильнее влияет на человека, заключила эксперт.

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