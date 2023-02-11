Хиромант рассказала, поможет ли коррекция линий на руке изменить судьбу

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Прорисовка линий на руке может помочь добиться желаемого, но заниматься их коррекцией самостоятельно опасно. Об этом Москве 24 рассказала хиромант Татьяна Чурон.

По линиям на ладонях движется энергия человека. Разрывы, острова, точки, другие знаки на линиях – это преграды на ее пути. Встречая их, энергия начинает течь медленнее, пояснила эксперт. "Прорисовывая линии, мы убираем преграды. Поток энергии усиливается, и тогда она может свернуть любые горы", – отметила хиромант.

Она предупредила, что в коррекционной хиромантии есть множество нюансов, которые необходимо учитывать.





Татьяна Чурон хиромант Бездумно дорисовывать себе линии нельзя. Иначе можно направить поток энергии не туда, куда нужно, и вместо желаемого получить проблемы.

Важно обратиться к профессиональному хироманту, который для начала проанализирует ладонь и найдет на ней слабые места: тонкие линии, разрывы и негативные знаки. После он напишет индивидуальную методику коррекции, объяснила хиромант.

При этом есть важный нюанс – курс может быть нацелен на исправление только одной сферы жизни. В частности, если хочется улучшений в материальном плане, коррекция будет направлена на поток денежной энергии. При желании поправить здоровье упор пойдет на прорисовку линии жизни и головы, указала эксперт.

Время корректировки зависит от особенностей руки. У кого-то линии сформируются за два-три сеанса, а кому-то понадобится на это до двух лет, заключила специалист.

Ранее хиромантии Алена Соловьева рассказала, что шрамы и новые родинки на ладони не меняют судьбу человека, но предупреждают его о проблемах в определенных сферах жизни. При этом чем глубже шрам, тем серьезнее могут быть испытания, подчеркнула она.



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