Таролог рассказала, кого в первой половине 2023 года ждут перемены в жизни

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Период вплоть до середины лета будет особенно удачным для начинающих бизнесменов и одиноких людей. Об этом Москве 24 рассказала таролог, психолог Марианна Абравитова.

По ее мнению, наступило лучшее время для всех, кто давно хотел открыть свое дело, но никак не решался. "Удача на стороне смелых и в какой-то степени бесшабашных предпринимателей. Кто рискнет деньгами и организует бизнес, тот не прогорит и будет иметь успех. Даже если до конца не просчитает все нюансы", – подчеркнула таролог.

При этом она предупредила, что, если организовать новое дело во второй половине года, процесс пойдет со скрипом.





Марианна Абравитова таролог, психолог Судьба и на стороне тех, кто одинок, но мечтает найти вторую половину. Сейчас их чаще замечает противоположный пол, появляется больше шансов вступить в романтические отношения, которые могут перерасти во что-то серьезное.

"Если вы еще не отказались от своего желания, портал для вас открыт. Стоит чаще выходить в люди, посещать различные мероприятия или знакомиться через интернет", – отметила таролог.

Быть крайне осторожными в первой половине года Абравитова посоветовала тем, кто в целом постоянно попадает в неприятные истории. Количество таких ситуаций в этот период может заметно вырасти. Однако, если проявить осторожность, можно минимизировать риски, подчеркнула эксперт.

Неудачным этот период будет и для тех, кто решит инвестировать свои сбережения. Есть риск, что в первом полугодии вложения могут не принести прибыль или вовсе сгореть. Поэтому для инвестирования лучше дождаться второй половины года, заключила таролог.

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