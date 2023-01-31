08:00Общество
Нумеролог объяснила, что значат случайно увиденные комбинации цифр на часах
Фото: depositphotos/Y-Boychenko
Случайно увиденная повторяющаяся числовая комбинация на часах может быть предупреждением о тех или иных событиях. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.
По ее словам, когда человек начинает часто видеть определенные сочетания цифр, это значит, что он синхронизировался с Вселенной. Так она хочет выйти на контакт и сообщить о чем-то важном.
Например, 00:00 на часах сообщает о приближении нового этапа в жизни, и к этому надо быть готовым. Также это время для загадывания желаний, отметила астролог.
Комбинация 04:04 говорит о том, что в речи незнакомых людей можно случайно услышать подсказку, которая очень поможет в будущем. 05:05 – повод задуматься, кто или что мешает в достижении поставленных целей, сказала специалист.
Цифры 06:06 напоминают о необходимости пересмотреть свое окружение. Следует выявить тех, от кого исходит негативная энергия, и ограничить общение. Кроме того, такая комбинация призывает работать со своими страхами и негативными убеждениями, посоветовала Файкина.
По ее мнению, позитивным моментом будет сочетание на циферблате 07:07.
Время 08:08 можно увидеть, когда появляются очень хорошие перспективы на ближайшее будущее, а комбинация 09:09 свидетельствует о начале абсолютно нового периода, который откроет новые возможности. Вероятно, он продлится именно девять лет, заключила Файкина.
Ранее эксперт по фэншуй, астролог Мила Ушакова рассказала, что особо осторожными в 2023 году надо быть тем, кто родился в год Дракона. По ее словам, в их жизнь придет энергия, которая будет провоцировать негативные ситуации.
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