Нумеролог объяснила, что значат случайно увиденные комбинации цифр на часах

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Случайно увиденная повторяющаяся числовая комбинация на часах может быть предупреждением о тех или иных событиях. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.

По ее словам, когда человек начинает часто видеть определенные сочетания цифр, это значит, что он синхронизировался с Вселенной. Так она хочет выйти на контакт и сообщить о чем-то важном.

Например, 00:00 на часах сообщает о приближении нового этапа в жизни, и к этому надо быть готовым. Также это время для загадывания желаний, отметила астролог.





Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог 01:01 – это указание более позитивно мыслить. 02:02 значит, что кто-то нуждается в помощи и скоро об этом станет известно. Цифры 03:03 призывают прислушаться к своей интуиции.

Комбинация 04:04 говорит о том, что в речи незнакомых людей можно случайно услышать подсказку, которая очень поможет в будущем. 05:05 – повод задуматься, кто или что мешает в достижении поставленных целей, сказала специалист.

Цифры 06:06 напоминают о необходимости пересмотреть свое окружение. Следует выявить тех, от кого исходит негативная энергия, и ограничить общение. Кроме того, такая комбинация призывает работать со своими страхами и негативными убеждениями, посоветовала Файкина.

По ее мнению, позитивным моментом будет сочетание на циферблате 07:07.





Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Ангел отмечает таким образом тех, кто отличается особой благостью. Можно сказать, это благословенный человек.

Время 08:08 можно увидеть, когда появляются очень хорошие перспективы на ближайшее будущее, а комбинация 09:09 свидетельствует о начале абсолютно нового периода, который откроет новые возможности. Вероятно, он продлится именно девять лет, заключила Файкина.

Ранее эксперт по фэншуй, астролог Мила Ушакова рассказала, что особо осторожными в 2023 году надо быть тем, кто родился в год Дракона. По ее словам, в их жизнь придет энергия, которая будет провоцировать негативные ситуации.

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