Астролог объяснила, есть ли совершенно несовместимые люди

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С астрологической точки зрения люди действительно могут не подходить друг другу, но это не значит, что у них нет шанса быть счастливыми вместе. Об этом Москве 24 рассказала астролог Татьяна Федорова.

Эксперт смотрит, как сочетаются в натальных картах мужчины и женщины планеты, дающие и принимающие энергию. К первым относятся Луна (отвечает за эмоции и восприятие мира), Венера (отношения и финансы) и Меркурий (интересы, общение). Ко вторым – Солнце (тип личности) и Марс (активность человека).

Исходя из сочетания перечисленных планет, выделяют три уровня совместимости: семейно-бытовую, когда люди живут как родственники, сексуальную (привлекают друг друга в интимном плане), и ментальную – если легко складывается общение.





Татьяна Федорова астролог Когда люди совместимы по всем трем уровням, получается гармоничная пара. Им легко и хорошо вместе, у них практически не бывает проблем в отношениях.

"На практике я встречала такие пары, и они действительно счастливы. Однако чаще всего люди могут жить вместе много лет, но при этом не совпадать по отдельным уровням. Тогда в их отношениях происходят провалы. Например, они заботятся друг о друге, но нет секса. Или есть проблемы в общении, поговорить не о чем", – пояснила астролог.

Сохранить брак в таком случае помогает обоюдное желание быть вместе и готовность работать над отношениями. "Большинство опрошенных мною пар сказали, что их жизнь стала намного легче, когда они начали разбираться в проблемах и посмотрели на себя и ситуацию со стороны при помощи психологии или астрологии", – отметила Федорова.

Когда люди начинают лучше понимать друг друга и умеют грамотно выстраивать собственные границы, им под силу наладить отношения, даже если звезды этому не благоволят, подчеркнула эксперт.

Ранее хиромант Татьяна Чурон рассказала, что о перспективах на любовном фронте можно узнать по линии брака, которая располагается на ребре ладони чуть ниже мизинца. Если она четкая, глубокая и идет горизонтально, то, скорее всего, это будет счастливая жизнь с одним партнером.



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