Астролог рассказала, какие камни помогут в достижении целей в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три камня – аметист, цитрин и горный хрусталь – помогут быть в ресурсе весь 2023 год. Об этом Москве 24 рассказала специалист по натуральным камням, астролог, психолог Наталия Морякова.

По ее словам, аметист поможет справиться с тревожностью и страхами. "Избавившись от них, мы не дадим утекать нашей энергии. Восполнить ее запасы поможет цитрин. Не зря этот камень называют "внутренним солнышком". Он вдохновляет, дает ощущение радости, полноты жизни, заряжает наши "внутренние батарейки", – объяснила она.

При этом энергию важно направить в правильное русло, с чем в наступающем году ожидаются проблемы, утверждает эксперт. По словам Моряковой, ориентиры могут быть сбиты и понадобится чистое видение того, как дальше действовать. Именно это способен дать горный хрусталь.





Наталия Морякова специалист по натуральным камням, астропсихолог Все эти камни можно носить сразу вместе или по отдельности, учитывая внутренние потребности на данный момент. Чувствуете тревогу – возьмите аметист, нет сил и ничего не хочется – цитрин. Энергия есть, но непонятно, что с ней делать? Используйте горный хрусталь.

Астролог рекомендует носить эти камни в браслетах, потому что на запястьях находятся точки выхода чакр. При этом они будут прекрасно работать и в других украшениях. "Даже просто возьмите камешек и носите его, например, в кармане или сумке. Аметист также можно класть под подушку, он отлично помогает при бессоннице", – подчеркнула она.

Эксперт рассказала и о камнях, которые позитивно повлияют на финансовое благополучие. По ее словам, с астрологической точки зрения в следующем году всех потянет на эмоциональные бездумные траты: развлечения, ненужные мелочи. Контролировать денежный поток помогут камни-глаза, например тигровый или соколиный. Все они работают на сохранение того, что у нас есть, уточнила Морякова.





Наталия Морякова специалист по натуральным камням, астропсихолог Также надо учитывать, что цвет денежной удачи в 2023 году – красный. Поэтому все камни этого оттенка будут способствовать успеху в финансовом плане. К ним относятся, например, сердолик, розовый кварц, гранат, красная яшма.

Такой камень можно положить внутрь кошелька или прикрепить к нему как брелок. При этом, даже если разложить их везде и совсем не работать над приумножением и сохранением своего заработка, волшебства не случится, предупредила эксперт.

Особенно важным в следующем году будет все, что касается семьи. Для построения правильных отношений без конфликтов эксперт посоветовала приобрести агат. Прекрасному полу поможет энергия лунного камня. Она поспособствует гармоничному течению всех циклов и пробудит женское начало: усилится желание заботиться о близких, поддерживать уют в доме и готовить еду.

Розовый кварц в качестве талисмана эксперт посоветовала брать с собой мужчинам, которым приходится надолго покинуть дом. Вместе с камнем они будто бы возьмут с собой частичку своей семьи. Это поддержит и вдохновит их в пути, объяснила специалист.





Наталия Морякова специалист по натуральным камням, астропсихолог Розовый кварц подойдет и тем, кто хочет в наступающем году построить серьезные отношения. Его энергия поспособствует повышению самооценки и поможет открыть сердце миру. Что особенно важно для тех, у кого ранее уже был негативный опыт в отношениях.

Важной энергетикой для 2023 года обладают и различные окаменелости. По мнению астролога, они образуют связь с родом, предками, помогают найти опоры и ориентиры в неспокойное время. Морякова порекомендовала обратить внимание на такие виды, как аммонит или окаменелое дерево.

Ранее ароматерапевт, нутрициолог Ольга Андрейчук рассказала, что настроиться на рабочий режим хорошо помогает аромат жасмина. В то же время ранним утром, когда тяжело проснуться и сконцентрироваться, можно использовать эфирное масло апельсина.



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