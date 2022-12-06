Ароматерапевт рассказала, какое эфирное масло повысит иммунитет

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Правильно подобранный запах поможет справиться со стрессом, упорядочить мысли и поддержать иммунитет в сезон простуд. Об этом Москве 24 рассказала ароматерапевт, нутрициолог Ольга Андрейчук.

По ее словам, настроиться на рабочий режим отлично помогает аромат жасмина. Он бодрит, наполняет энергией и повышает умственную работоспособность на 30%. "Аромат апельсина хорошо сработает ранним утром, когда тяжело проснуться и сконцентрироваться. В целом все цитрусовые – грейпфрут, лайм, лимон – бодрят и поднимают настроение", – отметила эксперт.

Тонизирующее действие оказывает и аромат эвкалипта. Мята перечная придет на выручку, когда надо остудить эмоции, сосредоточиться и улучшить память.





Ольга Андрейчук ароматерапевт, нутрициолог Кедр гималайский даст ощущение внутреннего стержня. Шалфей мускатный снимет скованность. Аромат лаванды расслабит и даст ощущение материнской поддержки. Масла можжевельника, мяты перечной и кипариса помогут соблюдать строгий порядок в мыслях и действиях.

Все эти ароматы помогут перед важным событием, когда необходимо побороть страх, снять напряжение и повысить мозговую активность. Из списка запахов надо выбрать тот, который особенно приятен, и перед ответственным мероприятием провести аромамедитацию, посоветовала Андрейчук.

После трудового дня, плохих новостей или неприятного разговора перестроиться, расслабиться и успокоиться помогут запахи лаванды, бергамота и мандарина. Ароматерапевт рекомендует сделать вечером ванночку для ног. Для этого надо взять полстакана поваренной соли, добавить туда три капли эфирного масла, высыпать в тазик с теплой водой, все перемешать и опустить ноги на 15 минут.

"Поддержат иммунитет в сезон ОРВИ ароматы лимона, пихты, чайного дерева и эвкалипта. Каплю масла можно поместить в аромакулон, на маску, шарф или сделать аромаингаляцию по возвращении домой", – сказала Андрейчук.

Выбирать надо только качественные товары, обращая особое внимание на цену. "Пять миллилитров эфирного масла апельсина не могут стоить 100 рублей, так как для их производства необходимо примерно 50 плодов", – объяснила специалист.

Никогда не используйте масло, если вам не нравится его аромат. Также избегайте его попадания на слизистые носа, глаз и рта, предупредила Андрейчук. Если хотите нанести аромат на кожу, обязательно разведите концентрат: на пять миллилитров масла кокоса, авокадо или миндаля две-три капли аромамасла. Такую смесь можно перелить в маленький флакон и использовать как духи, указала эксперт.

"Для аромаингаляций можно использовать ватный диск, аромакулон или аромакамень. Также подойдет водный или индивидуальный диффузор, но не дольше чем на 20 минут", – объяснила Андрейчук.

В идеале подбирать свой любимый запах надо индивидуально с помощью аромадиагностики. Правильный выбор будет вдохновлять, тонизировать, улучшать настроение и работать с причиной стресса, заключила Андрейчук

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала больше двигаться, чтобы сохранить хорошую работоспособность в холодное время года. По ее словам, утром нужно выделить хотя бы 5–10 минут на зарядку, включить яркий свет, бодрую музыку, подвигаться и потанцевать.



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