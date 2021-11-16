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Эксперты раскрыли секрет, как сохранить работоспособность в холода

Вернуться в колею: что поможет продуктивно работать в холода
общество эксклюзив

Фото: Depositphotos/belchonock

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что вернуть работоспособность в холода человеку поможет комплексная забота о своем организме: режим сна, правильное питание и физические нагрузки.

Ранее опрос исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру" показал, что с приходом холодов около половины россиян начинают работать хуже. В частности, 43% респондентов отмечают ухудшение работоспособности при минусовых температурах, 39% говорят о быстрой утомляемости, при этом 19% жалуются на сонливость. О трудностях с пробуждением из-за темноты за окном рассказали 15% опрошенных, 11% из-за отсутствия солнечного света впадают в апатию, а 6% сообщили об обострении депрессии.

"В холода мы склонны сокращать свою физическую активность: реже выходим на улицу, реже занимаемся физкультурой. Но надо брать себя в руки и двигаться. Например, придя с прогулки, человек уже себя чувствует по-другому, то же самое касается утренней зарядки", – сказала Чернышова.

Зарядку с утра нужно делать хотя бы минут 5–10. Для этого нужно включить яркий свет, бодрую музыку, подвигаться, потанцевать, сделать несложные упражнения – это даст заряд на весь день.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Важно соблюдать режим сна, подчеркнула эксперт. Ложиться отдыхать, по мнению врача, необходимо до полуночи. "Это самый ценный сон. Мы гораздо больше успеваем починить поломок в организме, случившихся за день, восполнить дефициты. Желательно ложиться спать в 22:00", – пояснила она.

Кроме того, врач предостерегла от избыточного потребления тонизирующих напитков в попытках взбодрить себя, например крепких чая и кофе.

Крепкие чай и кофе в дальнейшем только лишь истощат нервную систему, они не питают ее. Лучше всего отдать предпочтение обычной воде. Также для поддержания работоспособности нужно есть больше зелени, фруктов, овощей с минимальной кулинарной обработкой.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

В борьбе за продуктивность не стоит назначать себе самостоятельно витаминные комплексы, добавила терапевт. "Сначала нужно убедиться, что имеется дефицит витаминов, потому что есть случаи передозировки, например с витаминами группы В – вплоть до панических атак", – пояснила собеседница Москвы 24.

Чернышова подчеркнула, что если вопрос с витаминами хочется прояснить, то лучше всего обратиться к специалисту, который может сразу во время осмотра заметить внешние признаки дефицита полезных веществ.

"Врач сориентируется по жалобам, назначит минимум анализов для подтверждения и уже порекомендует витамины", – подытожила специалист.

В свою очередь, кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко в беседе с Москвой 24 заявила, что на продуктивность человека влияет эмоциональная оценка его деятельности.

"Сложно выйти из дома, когда холодно, хочется быстрее спрятаться в помещении с чашкой чая или остаться дома под пледом – эмоциональная история, поэтому на нее нужно влиять через эмоции. Важен настрой, с которым мы выходим на работу", – объяснила специалист.

Следует найти для себя плюсы в работе, актуализировать их: кого-то устраивает заработная плата, кого-то – коллектив, еще раз себе напомнить, ради чего я это делаю. Конечно, продуктивность строится на многих моментах, но действительно важна здесь мотивация труда – зарплата, коллектив, рост и так далее.
Лариса Овчаренко
кандидат психологических наук

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как в осенний период можно улучшить свое состояние. Специалист пояснила, что страдать от частого повышения давления и головных болей могут россияне с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому кардиолог посоветовала тренировать сосуды и принимать контрастный душ.

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