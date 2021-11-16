Эксперты раскрыли секрет, как сохранить работоспособность в холода

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что вернуть работоспособность в холода человеку поможет комплексная забота о своем организме: режим сна, правильное питание и физические нагрузки.
Ранее опрос исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру" показал, что с приходом холодов около половины россиян начинают работать хуже. В частности, 43% респондентов отмечают ухудшение работоспособности при минусовых температурах, 39% говорят о быстрой утомляемости, при этом 19% жалуются на сонливость. О трудностях с пробуждением из-за темноты за окном рассказали 15% опрошенных, 11% из-за отсутствия солнечного света впадают в апатию, а 6% сообщили об обострении депрессии.
"В холода мы склонны сокращать свою физическую активность: реже выходим на улицу, реже занимаемся физкультурой. Но надо брать себя в руки и двигаться. Например, придя с прогулки, человек уже себя чувствует по-другому, то же самое касается утренней зарядки", – сказала Чернышова.
Важно соблюдать режим сна, подчеркнула эксперт. Ложиться отдыхать, по мнению врача, необходимо до полуночи. "Это самый ценный сон. Мы гораздо больше успеваем починить поломок в организме, случившихся за день, восполнить дефициты. Желательно ложиться спать в 22:00", – пояснила она.
Кроме того, врач предостерегла от избыточного потребления тонизирующих напитков в попытках взбодрить себя, например крепких чая и кофе.
В борьбе за продуктивность не стоит назначать себе самостоятельно витаминные комплексы, добавила терапевт. "Сначала нужно убедиться, что имеется дефицит витаминов, потому что есть случаи передозировки, например с витаминами группы В – вплоть до панических атак", – пояснила собеседница Москвы 24.
Чернышова подчеркнула, что если вопрос с витаминами хочется прояснить, то лучше всего обратиться к специалисту, который может сразу во время осмотра заметить внешние признаки дефицита полезных веществ.
"Врач сориентируется по жалобам, назначит минимум анализов для подтверждения и уже порекомендует витамины", – подытожила специалист.
В свою очередь, кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко в беседе с Москвой 24 заявила, что на продуктивность человека влияет эмоциональная оценка его деятельности.
"Сложно выйти из дома, когда холодно, хочется быстрее спрятаться в помещении с чашкой чая или остаться дома под пледом – эмоциональная история, поэтому на нее нужно влиять через эмоции. Важен настрой, с которым мы выходим на работу", – объяснила специалист.
Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как в осенний период можно улучшить свое состояние. Специалист пояснила, что страдать от частого повышения давления и головных болей могут россияне с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому кардиолог посоветовала тренировать сосуды и принимать контрастный душ.
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