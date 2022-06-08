Эксперты объяснили, какие проблемы со здоровьем могут быть у офисных работников

Офисные сотрудники способны часами сидеть, не отрываясь от рабочего места, лишь бы успеть сделать все задачи. Но они забывают при этом о самом главном – своем здоровье. Рассказываем, какие проблемы могут возникнуть у тех, кто работает в офисе.



Неорганизованное пространство

При сидячей работе одна из самых плохих для здоровья привычек – не организовывать должным образом свое место в офисе.

"Прежде всего отрегулируйте высоту стула. Когда вы на нем сидите, стопы должны полностью касаться пола, а бедра находиться немного выше колен", – отметил врач – травматолог-ортопед Алексей Павлов.

Неправильная поза создает нагрузку на позвоночник, а также может вызвать напряжение и боли в шее, спине, бедрах и коленях. Помните, что корпус надо держать прямо, сохраняя минимальный прогиб в пояснице.



Алексей Павлов травматолог-ортопед Сидеть в правильной позе легче на стуле с ортопедической спинкой, которая снизит напряжение мышц. Но если стул обычный, можно купить специальную подушку или валик для поясничного отдела.

Когда не печатаете за компьютером, кладите локти на стол или подлокотники – так мышцы будут меньше уставать. При работе с мышкой и клавиатурой сгибайте руки под углом 90 градусов и держите их близко к телу. Чтобы уменьшить напряжение в кистях, можно приобрести ортопедическую мышку и коврик.

"Во время работы вам должно быть комфортно и удобно, поэтому старайтесь продумывать, где что будет лежать на столе, располагая нужные для себя предметы так, чтобы их легко было взять, не меняя позы. Также следите, чтобы верхняя граница монитора находилась на уровне глаз или чуть ниже, иначе к концу рабочего дня начнет болеть шея", – предупредил специалист.

Врач-офтальмолог Ольга Напылова напомнила, что монитор должен находиться от пользователя на расстоянии вытянутой руки. Также она назвала плохой привычкой работу за компьютером в темноте – в этом случае возрастает нагрузка на глаза.



Ольга Напылова врач-офтальмолог Рабочее место должно быть хорошо освещено. Поэтому, даже когда в офисе есть окна, необходимо включать верхний свет. Если и его недостаточно, можно воспользоваться настольной лампой.

Настольную лампу лучше разместить так, чтобы свет падал сверху. При письме источник должен находиться со стороны "нерабочей" руки: для правши – слева, для левши – справа. Это важно, потому что иначе человек будет заслонять себе свет.



Позабытый отдых

Еще одна привычка, за которую нам приходится расплачиваться здоровьем, – длительная сидячая работа без перерывов на отдых. "Сидячее положение, тем более в позе нога на ногу, приводит к застаиванию крови в нижних конечностях, а в дальнейшем – к варикозному расширению вен", – объяснила кардиолог Ольга Савонина.

Долго находиться в сидячей позе вредно и для опорно-двигательного аппарата. Поэтому каждый час надо вставать и 10–15 минут делать гимнастику.



Алексей Павлов травматолог-ортопед Выполняйте повороты и наклоны головы, затем – туловища (вперед, вбок и назад), вытягивайте руки вверх, наклоняйтесь и пытайтесь достать руками до пальцев ног, приседайте. Главное – делать такую гимнастику регулярно, и тогда она принесет ощутимый эффект.

Если не получается сделать упражнения, надо хотя бы чаще находить себе поводы для мини-прогулок. Например, вместо того чтобы звонить коллеге из соседнего кабинета, лучше встать и дойти до него.

Для глаз тоже обязательно нужно делать зарядку, напомнила офтальмолог Ольга Напылова. Ее надо проводить хотя бы в течение 20 секунд через каждые 20 минут. Чтобы не забывать, установите таймер на телефоне.



Ольга Напылова офтальмолог Чтобы дать глазам отдохнуть, достаточно просто отвести взгляд от экрана и посмотреть вдаль как минимум на расстоянии шести метров. Также можно делать глазами разные вращательные движения. При ощущении сухости начать интенсивно сжимать и раскрывать глаза в быстром темпе.

Время от времени надо устраивать глазам тотальный отдых от гаджетов. Например, в выходные или во время отпуска стараться читать только текст на бумаге. Раз в год важно приходить на осмотр к врачу-офтальмологу, потому что многие глазные болезни могут протекать бессимптомно.

Стресс, вода и кофе

Другая вредная для здоровья привычка офисных работников – не соблюдать питьевой режим. Наше сердце перекачивает за сутки почти восемь тысяч литров крови. Чтобы сердечная мышца эффективно справлялась со своей функцией, организм необходимо насыщать достаточным количеством жидкости.



Ольга Савонина кардиолог Поставьте бутылку с водой себе на рабочий стол, так вы не будете забывать потихоньку пить из нее в течение дня. Мужчинам, не имеющим хронических заболеваний, рекомендуют выпивать 13–15 стаканов в день, а женщинам – 10–11.

Также не следует заменять воду на кофе. Кто-то выпивает за время рабочего дня по 8–10 чашек, при том что дневной лимит составляет не более двух. Кофе в чрезмерных количествах увеличивает артериальное давление и блокирует гормон, который заставляет сосуды расширяться. В результате сердечно-сосудистая система изнашивается.

Конечно, надо стараться не нервничать на работе. Гормоны стресса приводят к увеличению частоты сердечных сокращений, а значит, к тахикардии, различного рода аритмиям и повышению артериального давления. Поэтому пытайтесь относиться ко всему спокойнее и не забывать о том, что здоровье важнее всего.