Психолог рассказала, как адаптироваться в новом коллективе при смене работы

Первый день при смене места работы всегда вызывает стресс: ведь вместе с радостным волнением и предвкушением чего-то нового человеку предстоит узнать коллектив. Начать вливаться в команду, познакомиться с системой правил и ценностей, принятых в компании. Сотрудник погружается в море социальной информации, в которой нужно разобраться и адаптироваться, чтобы почувствовать себя как рыба в воде. О том, как снизить эмоциональную нагрузку в первые месяцы, построить фундамент для делового общения и начать получать удовольствие от работы, рассказывает психолог, супервизор Анна Девятка.

Распределение ответственности

Ответственность за успешную адаптацию делится между сотрудником и компанией, в которую он устраивается работать. Человек отвечает за готовность усваивать новое, выстраивать отношения с руководителем и коллегами, следит за тем, чтобы качественно выполнять работу. Компания может встретить нового работника гостеприимно и создать условия для вхождения в производственный процесс. Либо бросить его как камень в воду, ничего не объяснив и оставив наедине со сложностями. Такие действия начальства явно будут мешать адаптации.

"Люди – это достояние компании. Если сотрудники любят свою фирму, то она будет развиваться", – убеждена руководитель отдела персонала в одной из компаний среднего бизнеса Мария.



Для этого в их фирме разработан специальный процесс адаптации. Он начинается со сбора информации от будущего руководителя и формирования четких требований к кандидату, включая гибкость мышления и готовность к переработкам. Все это обсуждается с потенциальным работником в процессе собеседования. Согласитесь, намного приятнее когда ваши ожидания от должности совпадают с реальностью и с вами заранее оговаривают все тонкости, которые ждут на рабочем месте.

Чем лучше проходит адаптация, тем больше люди ценят свое место в компании. Также снижается текучка, и человек охотнее идет навстречу в моменты дедлайнов или при необходимости перестроить работу, например в связи с пандемией. Это происходит благодаря доверию к компании и пониманию, что прямой руководитель и коллеги всегда взаимно поддержат в случае возникновения сложностей. Как вы уже поняли, эстафетная палочка помощи в адаптации передается от HR-специалиста к непосредственному начальнику отдела, в который выходит сотрудник.

Работник приходит в компанию, а уходит от руководителя

Руководитель – это лидер, который своим гостеприимством и вниманием к людям задает психологическую атмосферу в коллективе. При этом такие начальники – редкость на вес золота. Чаще всего мы с вами встречаем таких, которые отмахиваются и говорят: "Мы сами все делали, вот пускай они тоже все сами делают, у нас нет времени".

Иногда доходит до того, что руководитель начинает игнорировать сотрудника, делать вид, что его не существует. Человек при этом переживает глубокий стресс, чувствует себя отверженным и одиноким, ненужным этой компании. В организациях с высокой нагрузкой новеньких первое время игнорируют и коллеги, цинично наблюдая – справятся ли они со стрессом или уйдут раньше времени, тогда и нет смысла тратить на них свое внимание.



Адаптация невозможна без создания эмоциональных контактов и выстраивания доверия между людьми. Поэтому руководитель, поддерживающий идею "каждый сам за себя", рискует оказаться в ситуации, когда помощь потребуется ему, но опереться будет не на кого.



Это не значит, что начальник должен становиться курочкой-наседкой или вторым отцом-матерью для нового сотрудника. Здесь важно соблюсти баланс и не переборщить с заботой.



Будет хорошо, если в отделе будет нормой уважительное обращение друг к другу, с возможностью в случае возникших вопросов задать их руководителю. Также любому сотруднику важно получать обратную связь о своей работе, потому что это ориентир для понимания – все ли в порядке, успешно ли он реализует себя как профессионал.

Обратная связь

Нина перешла на новую работу с повышением должности, ее пригласили возглавить отдел маркетинга, чтобы привести его в порядок после руководителя-тунеядца, симулирующего активную деятельность. Знаете, бывают такие, которые говорят много, кормят всех завтраками, а по факту ничего не делают.

Девушка пришла на новую должность и начала выстраивать рабочие процессы заново. Ей было нелегко, ведь вместе с перевоспитанием отвыкших трудиться сотрудников, она параллельно осваивала новую для себя идентичность руководителя. Получилась двойная адаптация – на новом месте и в более высокой должности.

В таких случаях особенно важна обратная связь от коллег и вышестоящего начальства. Человек пробует себя в новой роли, делает первые шаги и еще не знает, как выглядит со стороны – его профессиональная самооценка только формируется. Получение откликов и комментариев поддержки помогают быть уверенней и быстрее почувствовать себя на своем месте, знать, что в тебя верят и доверяют как профессионалу.

Влияние негативного опыта

С Леной вы знакомы по статье про эмоциональное выгорание. Ей повезло еще меньше: бывшая руководительница отыгрывала на ней плохое настроение и критиковала по любому поводу. К счастью, девушка уволилась и после полноценного периода восстановления снова выходит на работу.

Для того чтобы адаптация прошла хорошо, какое-то время Лене надо будет напоминать самой себе о том, что это другое место, с новыми интересными людьми и задачами, а прежний травматичный опыт остался в прошлом. Для этого каждый день ей нужно составлять небольшой план-анализ, отвечая себе на вопросы: как я вижу ситуацию? Что мне нравится? Что меня тревожит и что я хотела бы скорректировать? К кому можно обратится за помощью?

Такая постановка дел позволит справиться с волнением и ясно мыслить, оставив страхи из прошлого. Снизить тревогу также поможет понимание, что новая компания, в свою очередь, тоже проходит испытательный срок перед работником. Поэтому Лена в течение некоторого времени может сориентироваться в ценностях и корпоративной культуре, чтобы принять конечное решение – хочет ли она профессионально расти и развиваться в рамках этой организации.

Как понять что вы адаптировались?

Сроки адаптации на новом месте работы варьируются от одного месяца до года. Такой временной разброс связан с разными профессиями и личными характеристиками человека. Адаптационные процессы не всегда бывают идеальными: кто-то что-то забыл, замешкался, перепутал. Все мы люди, и важно сохранить бережность к себе и человечность по отношению к другим. Не спешите судить строго, дайте второй шанс себе и работодателю. Обратите внимание на то, как быстро решается возникшая проблема и сохраняется ли уважительный настрой при этом.

Пробуйте управлять своей адаптацией, поочередно фокусируя внимание на укреплении профессиональной репутации и налаживании социальных связей. Не забывайте проверять свою мотивацию: задавайте себе вопросы о том, хотите ли вы работать в этой компании, а также есть ли ради чего преодолевать сложности и вливаться в рабочий процесс.

Главное, чтобы работа вам нравилась и вы с горящими глазами рассказывали о ней друзьям и близким. Как только вы адаптируетесь, вы ни с чем это не перепутаете: возникнет ощущение спокойной уверенности при мысли о работе, будет понимание границ обязанностей и к кому обращаться за помощью. Вы увидите, что ваше слово имеет вес в коллективе и сможете в полной мере проявлять инициативу. Работа наполнится удовольствием, и вы поймете, что все было не зря.