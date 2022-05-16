Психолог объяснила, как жить в браке "долго и счастливо"

О том, как не поддаться разочарованию спустя годы отношений, сохранить взаимную симпатию и любовь на долгое время, рассказывает семейный психолог, супервизор Анна Девятка.
Каждому знакомо ощущение влюбленности: когда весь мир пронизан счастьем, а недостатки партнера скрыты вуалью обаяния. Со временем чувства устаканиваются, становятся привычными и, соответственно, кажутся слабее. Это позволяет снять розовые очки, увидеть чужие недостатки и сильные качества, а также показать себя с разных сторон, чтобы еще раз понравиться друг другу и перейти на следующий этап отношений.
Однако некоторым людям в такой момент перестает нравиться их выбор, они разочаровываются и чувствуют себя несчастными, обманутыми сильными чувствами.
Зачем очаровываться, если потом разочаровываться?
Очарование и разочарование прочно встроены в систему принятия решений при выборе партнера. Если бы не было взаимного притяжения, то люди просто не хотели бы быть вместе. Очарование помогает влюбленности, мягко подталкивает развивать отношения с симпатичным человеком, проходить конфликты и поддерживать друг друга в сложных переживаниях.
Разочарование же, наоборот, выталкивает из отношений, потому что привносит огорчение и недовольство: все не так, все не соответствует ожиданиям. Поддавшись этому чувству, человек обесценивает все хорошее, что есть, и ведет себя как капризный ребенок, ноющий, что картинка в раскраске гораздо лучше той, которую у него получилось нарисовать самостоятельно.
Именно так чувствовал себя и Олег. До свадьбы Наташа казалась ему маленькой принцессой, хрупкой и беззащитной. И он легко спроецировал на себя роль бесстрашного рыцаря, защищающего девушку от жизненных невзгод (драконов). Однако после стало видно Наташин характер: она работала медиком, и при всей внешней нежности имела стальные нервы, амбиции и собственное мнение. При этом успевала хорошо выглядеть и вести хозяйство. Другой бы радовался такой жене, но Олег вбил себе в голову, что женщина должна быть беспомощной и злился, что Наташа другая.
Если Олег продолжит себя убеждать, что все гораздо хуже, чем на самом деле, то с каждым днем будет чувствовать себя все более несчастным, съеденным горем от "потерянной" идеальной жизни (придуманной в его мечтах, конечно).
Мы посоветуем Олегу быть внимательнее к себе и супруге, научиться замечать свою радость и гордость, а также справляться с собственными страхами и сомнениями. Главная задача разочарования – помочь человеку интересоваться другими, узнавать их особенности, а не жить в выдуманном мире, где люди, как идеальные куклы, играют роли.
Разочарование как защита
В начале отношений мужчина и женщина проходят стадию слияния, когда кажется, что мысли сходятся, и вы безоговорочно понимаете и разделяете точки зрения друг друга. А даже если что-то не так, то чары влюбленности помогают идеализировать партнера и спрятать несовершенства. Мы притираемся характерами и незаметно для себя приукрашиваем человека, пытаемся подогнать под свои рамки в надежде, что со временем поменяем в нем то, что не нравится.
За Леной стал ухаживать коллега, но утаил факт, что женат. Он знал, что девушка откажется занимать второстепенную роль любовницы, поэтому всячески поддерживал разговоры о будущей семье и жизни вместе. Естественно, пришло время, и правда открылась. Лена плакала, но не нашла сил уйти, потому что влюбилась. Она не хотела верить в происходящее, что родной человек так разочаровал ее и жестоко с ней поступил.
Поэтому она старалась оправдать Никиту: может, он так сильно в нее влюбился, что ради нее пошел на обман, а на самом деле он хороший человек и не хотел врать, но был вынужден? В психологии такой процесс называют дополнительной проекцией – когда человек додумывает факты, чтобы сформировать реальность под свои задачи.
Обманывать себя и приукрашивать мотивы поступков другого можно бесконечно долго, как решетом воду носить. Мы хотим верить, что отношения реально сохранить. Но боимся открыть глаза и увидеть, что мужчина рядом ищет выгоду, его намерения необходимо прояснять заново, потому что старая информация уже неактуальна.
Разочарование истощает и вызывает эмоциональную усталость, его тяжело ощущать физически. Поэтому многие выбирают строить иллюзии, а не огорчаться от происходящего в жизни.
Что дальше? Страхи и опасения
Так что же? Лучше не влюбляться? Или как вариант исподтишка проверять партнера, подкладывать ему психологические тесты и вести письменный анализ его поступков в разных ситуациях? Звучит как сарказм, но, однажды пережив страдания от разочарования, люди готовы на все, лишь бы не попасть в ловушку эмоций снова.
Разведенные мужчины, например, не хотят жениться вновь, боясь повторения прошлой истории, когда влюбленность сменилась вопросом "остаться или расстаться". А женщины отказываются ходить на свидания, если видят малейший триггер, напоминающий о негативном опыте.
Преодолеть эту неприятность поможет взятие ситуации под контроль. Если понимать, как работает идеализация в начале отношений, то можно целенаправленно фокусироваться на разных качествах партнера, стараться узнать его как личность со всеми достоинствами и недостатками, а уже на основании этого выстраивать будущее.
Выстраиваем фундамент
Выстраивать отношения – это значит совместно планировать жизнь. Договариваться не только о том, в каком ресторане праздновать день рождения, но и о том, какими вы видите быт, семью. Мужские и женские роли в отношениях, место проживания и количество детей. А для этого нужно хорошо понимать себя и обращать внимание на личность человека рядом (в психологии это называется "видеть друг друга").
Искренность и доверие укрепляют отношения, позволяют проявляться разными гранями характера и возможностью быть собой, а не притворяться лучше, чем ты есть, или отыгрывать роль идеального мужа. Совершенство всегда имеет пластиковый привкус и оттенок неестественности. А открытость и аутентичность (равность самому себе) поддерживает отношения, где партнеры развиваются, чувствуют заботу и взаимную симпатию. А значит – проносят любовь сквозь года.