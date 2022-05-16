Психолог объяснила, как жить в браке "долго и счастливо"

О том, как не поддаться разочарованию спустя годы отношений, сохранить взаимную симпатию и любовь на долгое время, рассказывает семейный психолог, супервизор Анна Девятка.



Каждому знакомо ощущение влюбленности: когда весь мир пронизан счастьем, а недостатки партнера скрыты вуалью обаяния. Со временем чувства устаканиваются, становятся привычными и, соответственно, кажутся слабее. Это позволяет снять розовые очки, увидеть чужие недостатки и сильные качества, а также показать себя с разных сторон, чтобы еще раз понравиться друг другу и перейти на следующий этап отношений.

Однако некоторым людям в такой момент перестает нравиться их выбор, они разочаровываются и чувствуют себя несчастными, обманутыми сильными чувствами.

Зачем очаровываться, если потом разочаровываться?

Очарование и разочарование прочно встроены в систему принятия решений при выборе партнера. Если бы не было взаимного притяжения, то люди просто не хотели бы быть вместе. Очарование помогает влюбленности, мягко подталкивает развивать отношения с симпатичным человеком, проходить конфликты и поддерживать друг друга в сложных переживаниях.

Разочарование же, наоборот, выталкивает из отношений, потому что привносит огорчение и недовольство: все не так, все не соответствует ожиданиям. Поддавшись этому чувству, человек обесценивает все хорошее, что есть, и ведет себя как капризный ребенок, ноющий, что картинка в раскраске гораздо лучше той, которую у него получилось нарисовать самостоятельно.

Именно так чувствовал себя и Олег. До свадьбы Наташа казалась ему маленькой принцессой, хрупкой и беззащитной. И он легко спроецировал на себя роль бесстрашного рыцаря, защищающего девушку от жизненных невзгод (драконов). Однако после стало видно Наташин характер: она работала медиком, и при всей внешней нежности имела стальные нервы, амбиции и собственное мнение. При этом успевала хорошо выглядеть и вести хозяйство. Другой бы радовался такой жене, но Олег вбил себе в голову, что женщина должна быть беспомощной и злился, что Наташа другая.

Разочарованные люди обесценивают все хорошее, что есть в отношениях, сосредотачиваются на аргументах в пользу подтверждения собственного недовольства.

Если Олег продолжит себя убеждать, что все гораздо хуже, чем на самом деле, то с каждым днем будет чувствовать себя все более несчастным, съеденным горем от "потерянной" идеальной жизни (придуманной в его мечтах, конечно).

Мы посоветуем Олегу быть внимательнее к себе и супруге, научиться замечать свою радость и гордость, а также справляться с собственными страхами и сомнениями. Главная задача разочарования – помочь человеку интересоваться другими, узнавать их особенности, а не жить в выдуманном мире, где люди, как идеальные куклы, играют роли.

Разочарование как защита

В начале отношений мужчина и женщина проходят стадию слияния, когда кажется, что мысли сходятся, и вы безоговорочно понимаете и разделяете точки зрения друг друга. А даже если что-то не так, то чары влюбленности помогают идеализировать партнера и спрятать несовершенства. Мы притираемся характерами и незаметно для себя приукрашиваем человека, пытаемся подогнать под свои рамки в надежде, что со временем поменяем в нем то, что не нравится.



Но разочарование подсвечивает критичные моменты в отношениях или характере человека, на которые стоит обязательно обратить внимание.

За Леной стал ухаживать коллега, но утаил факт, что женат. Он знал, что девушка откажется занимать второстепенную роль любовницы, поэтому всячески поддерживал разговоры о будущей семье и жизни вместе. Естественно, пришло время, и правда открылась. Лена плакала, но не нашла сил уйти, потому что влюбилась. Она не хотела верить в происходящее, что родной человек так разочаровал ее и жестоко с ней поступил.

Поэтому она старалась оправдать Никиту: может, он так сильно в нее влюбился, что ради нее пошел на обман, а на самом деле он хороший человек и не хотел врать, но был вынужден? В психологии такой процесс называют дополнительной проекцией – когда человек додумывает факты, чтобы сформировать реальность под свои задачи.

Обманывать себя и приукрашивать мотивы поступков другого можно бесконечно долго, как решетом воду носить. Мы хотим верить, что отношения реально сохранить. Но боимся открыть глаза и увидеть, что мужчина рядом ищет выгоду, его намерения необходимо прояснять заново, потому что старая информация уже неактуальна.

Разочарование истощает и вызывает эмоциональную усталость, его тяжело ощущать физически. Поэтому многие выбирают строить иллюзии, а не огорчаться от происходящего в жизни.

Что дальше? Страхи и опасения

Так что же? Лучше не влюбляться? Или как вариант исподтишка проверять партнера, подкладывать ему психологические тесты и вести письменный анализ его поступков в разных ситуациях? Звучит как сарказм, но, однажды пережив страдания от разочарования, люди готовы на все, лишь бы не попасть в ловушку эмоций снова.

Разведенные мужчины, например, не хотят жениться вновь, боясь повторения прошлой истории, когда влюбленность сменилась вопросом "остаться или расстаться". А женщины отказываются ходить на свидания, если видят малейший триггер, напоминающий о негативном опыте.



Страх разочарования мешает сближаться и открываться навстречу чувствам.

Преодолеть эту неприятность поможет взятие ситуации под контроль. Если понимать, как работает идеализация в начале отношений, то можно целенаправленно фокусироваться на разных качествах партнера, стараться узнать его как личность со всеми достоинствами и недостатками, а уже на основании этого выстраивать будущее.

Выстраиваем фундамент

Выстраивать отношения – это значит совместно планировать жизнь. Договариваться не только о том, в каком ресторане праздновать день рождения, но и о том, какими вы видите быт, семью. Мужские и женские роли в отношениях, место проживания и количество детей. А для этого нужно хорошо понимать себя и обращать внимание на личность человека рядом (в психологии это называется "видеть друг друга").

Искренность и доверие укрепляют отношения, позволяют проявляться разными гранями характера и возможностью быть собой, а не притворяться лучше, чем ты есть, или отыгрывать роль идеального мужа. Совершенство всегда имеет пластиковый привкус и оттенок неестественности. А открытость и аутентичность (равность самому себе) поддерживает отношения, где партнеры развиваются, чувствуют заботу и взаимную симпатию. А значит – проносят любовь сквозь года.