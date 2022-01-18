Диетолог рассказала, от каких продуктов человек становится счастливее

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, что одним из продуктов, который поддерживает позитивное настроение у человека, является горький шоколад.
"Подойдет черный горький шоколад с содержанием какао-бобов от 75 до 80%. Научные исследования показали, что он действительно является натуральным антидепрессантом, помогает стимулировать выработку серотонина и эндорфинов. Кроме того, он благоприятно влияет на кишечную микрофлору", – пояснила специалист в интервью программе "Доктор 24".
По ее словам, для создания хорошего настроения в день достаточно съедать 20–30 граммов лакомства.
Также для поддержания хорошей микрофлоры кишечника необходимо употреблять достаточное количество клетчатки, добавила диетолог. В первую очередь нужно есть листовую зелень – шпинат, петрушку, укроп, кинзу, фрукты в умеренном количестве и кисломолочные продукты: йогурт, творог, ряженку.
"В случае злости можно выпить чай с ромашкой, потому что она содержит апигенин, который влияет в том числе на наш мозг, способствуя расслаблению и снятию стресса. Либо купить сельдерей или морковь, нарезать их на кубики и грызть. Дело в том, что, когда мы злые, у нас есть определенный спазм в мышцах. Активное жевание помогает нам его снять и немножечко разрядиться", – объяснила Марина Макиша.
"Доктор 24": продукты и эмоции
По словам эксперта, справиться со стрессом помогут продукты с большим содержанием триптофана, из которого вырабатывается серотонин.
Чтобы побороть усталость, диетолог порекомендовала съесть банан или хумус, особенно тем, кто по каким-то причинам отказался от мяса. Банан, по ее словам, содержит быстрые и сложные углеводы, а также помогает получить прилив энергии и в то же время не переедать лишних калорий.
"Помогает в профилактике стрессов жирная рыба, которая содержит омегу-3. Даже есть исследования, которые показали, что включение в рацион таких продуктов помогает переживать женщинам период ПМС", – заключила собеседница Москвы 24.
Ранее ученые Гарвардского университета выяснили, что употребление темного шоколада улучшает кровяное давление. Кроме того, препятствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Специалисты также пришли к выводу, что любители этого лакомства проживают на год больше тех, кто не ест шоколад.
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