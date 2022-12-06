Нумеролог рассказала, как исполнить желание с помощью цифр

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Воплотить все желания может помочь техника 21 числа, рассказала Москве 24 нумеролог Татьяна Федышева.

По ее словам, для этого понадобится тетрадь, в которой есть как минимум 21 лист, и любое пишущее средство. Прежде всего надо подумать, какое именно желание хочется воплотить, и затем сформулировать его. Сделать это необходимо без отрицательной частицы "не" – только в положительном контексте. То есть вместо "не хочу болеть" – "я здоров", объяснила нумеролог.

Также в формулировках лучше избегать слова "хочу". Федышева посоветовала строить фразу, которая настраивает так, будто мечта уже осуществилась. При этом формулировки должны быть утвердительные, с прописанными деталями. Например, "я хочу машину" следует заменить на "я купила белый Мерседес", а "я хочу много денег" на "я получила 600 тысяч рублей на ремонт квартиры", привела примеры эксперт.





Татьяна Федышева нумеролог Желание надо записать на первом листе тетради 21 раз, а потом снова и снова повторять это действие в течение 21 дня. Важно заполнять каждый лист, не пропуская ни одного.

Цифра 21 в нумерологии считается магической, сказала Федышева. Однако чудо в первую очередь происходит в сознании человека. "Пока вы 21 раз в течение 21 дня пишете фразу, ассоциирующуюся с вашим желанием, вы концентрируетесь на нем и подсознательно начинаете искать пути его достижения", – объяснила нумеролог.

Гарантии того, что через 21 день загаданное сбудется, нет, но желание точно перерастет в цель, появится мотивация ее добиться, отметила эксперт.

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