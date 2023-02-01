Хиромант рассказал, как по руке определить наличие экстрасенсорных способностей

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Особые знаки на руке помогают распознать человека, обладающего экстрасенсорными способностями. Об этом Москве 24 рассказал хиромант Вадим Розман.

По его мнению, длинные пальцы, особенно верхние фаланги, – уже знак восприимчивости человека и наличия у него некоторых сверхъестественных возможностей.

Говорят об этом и "магические кресты": это иксообразные знаки, которые находятся между линией сердца (самая ближняя к пальцам горизонтальная линия) и головы (горизонтально пересекает ладонь посередине), пояснил хиромант. Чем их больше и чем они четче, тем сильнее интуитивные способности.

По словам хироманта, если есть один такой крест, человека просто привлекает все мистическое, психологическое. Два – он, скорее всего, интересуется темой глубже: читает определенные книги, общается с экстрасенсами, астрологами и так далее. Три – пробует сам применять свои способности, и у него получается.



Вадим Розман хиромант Четыре и более магических креста располагаются на ладони людей, обладающих сильными экстрасенсорными способностями. Они уже просто не могут не заниматься чем-то изотерическим или как минимум психологическим.

Еще один знак имеет экстравагантное название "ведьмин глаз". Это когда линия головы на конце раздваивается, а затем снова смыкается – получается такой продолговатый остров, объяснил хиромант. Если он есть, значит, человек видит реальность и других людей с такой стороны, с какой другие неспособны, может узнать потаенные моменты чьей-то жизни или конкретной ситуации и предсказать будущее.

Кроме этого, стоит обратить внимание на область под мизинцем, посоветовал Розман. Наличие там трех и более вертикальных линий (так называемые "линии самаритян") означает, что у человека сильно развита эмпатия и есть целительские способности.

Эксперт подчеркнул, что расположение любого из этих знаков на активной руке (правой у правшей и левой у левшей) подразумевает наиболее сильно развитые экстрасенсорные способности. Есть они и при наличии знаков на пассивной руке, просто проявлены и развиты не в полную силу.

Также Розман отметил, что перечисленные знаки – лишь самые основные, те, которые легче всего обнаружить. "Специалист полностью анализирует руки и способен определить сверхъестественные способности по другим знакам, развитию некоторых зон и холмов на ладони", – заключил хиромант.

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