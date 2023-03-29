Эксперт по фэншуй объяснила, какие картины плохо влияют на энергетику дома

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Картины с агрессивными сюжетами и пиками гор, а также портреты умерших родственников не стоит вешать в доме. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева.

По ее словам, самое главное правило – избегать в интерьере картин, которые вызывают негативные ощущения. Например, изображения свирепых животных, сцен насилия, скелетов и оружия. Это плохо влияет и на пространство, и на подсознание, объяснила Николаева.





Ольга Николаева эксперт по фэншуй, астролог Энергию, вызывающую много проблем, трудностей и беспокойств, принесут в дом изображения гор с остроконечными вершинами. Выбирайте картины, где у них округлая форма. Еще лучше, если вершины утопают в зелени.

Также неблагоприятно вешать картины с увядающими растениями. Они символизируют мертвую энергию инь, из-за которой все в доме начинает происходить медленно, пояснила эксперт.

Из портретов лучше всего размещать в доме изображения учителей, наставников и тех, на кого хочется быть похожими. Желательно отвести им место в северо-западном секторе, подчеркнула Николаева. При этом эксперт не рекомендует украшать дом изображениями обнаженных тел, так как это может привести к болезни.





Ольга Николаева эксперт по фэншуй, астролог Плохо размещать в интерьере портреты умерших родственников. Такие изображения должны храниться в альбомах. И только в специальные дни почитания предков их можно ставить на стол или вешать на стену.

Кроме этого, эксперт посоветовала не выбирать картины с изображениями огромных волн и мощных водопадов. В противном случае жизнь в доме станет неспокойной. "Хорошо, когда вода на картинах мягкая, текучая. Однако стоит избегать любых подобных изображений в спальне, чтобы сон был спокойным и не происходило измен", – заключила Николаева.

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