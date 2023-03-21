08:00Общество
Эксперт по фэншуй рассказала, какие вещи могут быть источниками проблем в семье
Фото: depositphotos/trekandshoot
Источниками болезней и проблем в семье могут быть сломанные и ненужные вещи, а также засохшие растения. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй Валентина Боброва.
По ее словам, если в доме много старых, ненужных вещей, блокируется поступление благоприятной энергии, а плохая при этом продолжает копиться. Это провоцирует болезни, конфликты в семье и застой в делах, подчеркнула эксперт.
"Периодически надо убираться даже в кладовке. Скопление ненужных и сломанных вещей будет негативно влиять на сектор, в котором она находится. Например, если это север, проблемы начнутся в работе, а если юго-запад, то в личной жизни", – пояснила Боброва.
Кроме того, важно избавляться от просроченной косметики, лекарств и одежды, которая не носится больше года. Ненужные вещи в хорошем состоянии лучше отдать тем, кому они действительно необходимы, добавила специалист.
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