Эксперт по фэншуй рассказала, какие вещи могут быть источниками проблем в семье

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Источниками болезней и проблем в семье могут быть сломанные и ненужные вещи, а также засохшие растения. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй Валентина Боброва.

По ее словам, если в доме много старых, ненужных вещей, блокируется поступление благоприятной энергии, а плохая при этом продолжает копиться. Это провоцирует болезни, конфликты в семье и застой в делах, подчеркнула эксперт.

"Периодически надо убираться даже в кладовке. Скопление ненужных и сломанных вещей будет негативно влиять на сектор, в котором она находится. Например, если это север, проблемы начнутся в работе, а если юго-запад, то в личной жизни", – пояснила Боброва.





Валентина Боброва эксперт по фэншуй Главные источники плохой энергии в доме – посуда с трещинами, сломанные вещи, старые пыльные книги, которые никто не читает. Также к ним относятся засохшие и больные растения.

Кроме того, важно избавляться от просроченной косметики, лекарств и одежды, которая не носится больше года. Ненужные вещи в хорошем состоянии лучше отдать тем, кому они действительно необходимы, добавила специалист.

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