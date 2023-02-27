Хиромант перечислила знаки богатства на ладонях

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На руках можно найти много знаков богатства, самый знаменитый из которых – треугольник денег. Об этом Москве 24 рассказала практикующий хиромант, психолог, физиогномист Наталия Побединская.

По ее словам, треугольник располагается в центре ладони и состоит из линий головы (горизонтально пересекает ладонь посередине), жизни (огибает выступ у основания большого пальца) и Меркурия (тянется по направлению к мизинцу). Лучше всего, когда его контуры четкие и плотно соединяются друг с другом. Также желательно, чтобы угол между линией головы и Меркурия составлял 90 градусов, отметила хиромант.

При этом если на одном из контуров треугольника есть разрыв, через него теряются деньги. Но это можно исправить, если укрепить сферу, с которой связана прерывающаяся линия, объяснила Побединская.





Наталия Побединская практикующий хиромант, психолог Например, когда разорвана линия головы, надо работать над своими знаниями, умениями. Возможно, стоит приобрести новую профессию или повысить квалификацию. Если дело в линии Меркурия, надо совершенствовать навыки взаимодействия с людьми и учиться работать с информацией.

Линия жизни связана со всем, что касается энергии и состояния здоровья. Поэтому, если она разорвана, может не хватать сил заработать деньги. В таком случае лучше сходить к врачу и пройти обследования, посоветовала специалист.

Бывает, что треугольник не смыкается, потому что линии головы и жизни расположены далеко друг от друга. В этом случае ничего страшного нет, такая особенность встречается на руках прирожденных лидеров, сказала хиромант. У них всегда много идей, однако такие люди слишком много взваливают на себя. Поэтому им важно найти помощников, которая помогут выйти на новый уровень заработка, отметила Побединская.

В центре ладони иногда бывает еще один треугольник, но уже более маленький. Называется он "Глаз Фатимы", его составляют линии головы, судьбы (тянется от основания ладони к большому пальцу) и Меркурия. "Обладатели такого треугольника способны зарабатывать с помощью интуиции. Они моментально замечают ситуации, в которых можно получить хорошие деньги", – отметила специалист.

Еще один знак называется "Денежная ложка": линия головы вдруг изгибается, поворачивая к мизинцу. "Если на ладони есть маленькие черточки между мизинцем и безымянным пальцем, значит, велик шанс разбогатеть с помощью наследства", – рассказала Побединская.

Рассматривая знаки, надо учитывать, что на левой руке отображается данное при рождении, а на правой – то, как человек это реализует, напомнила эксперт.

Ранее хиромант Татьяна Чурон рассказала, в каких случаях линия жизни может предупреждать о ранней смерти. По ее словам, нужно обращать внимание на ее длину на обеих ладонях, a также на то, есть ли на них другие знаки.



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