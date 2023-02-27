08:00Общество
Хиромант перечислила знаки богатства на ладонях
Фото: depositphotos/daksel
На руках можно найти много знаков богатства, самый знаменитый из которых – треугольник денег. Об этом Москве 24 рассказала практикующий хиромант, психолог, физиогномист Наталия Побединская.
По ее словам, треугольник располагается в центре ладони и состоит из линий головы (горизонтально пересекает ладонь посередине), жизни (огибает выступ у основания большого пальца) и Меркурия (тянется по направлению к мизинцу). Лучше всего, когда его контуры четкие и плотно соединяются друг с другом. Также желательно, чтобы угол между линией головы и Меркурия составлял 90 градусов, отметила хиромант.
При этом если на одном из контуров треугольника есть разрыв, через него теряются деньги. Но это можно исправить, если укрепить сферу, с которой связана прерывающаяся линия, объяснила Побединская.
Линия жизни связана со всем, что касается энергии и состояния здоровья. Поэтому, если она разорвана, может не хватать сил заработать деньги. В таком случае лучше сходить к врачу и пройти обследования, посоветовала специалист.
Бывает, что треугольник не смыкается, потому что линии головы и жизни расположены далеко друг от друга. В этом случае ничего страшного нет, такая особенность встречается на руках прирожденных лидеров, сказала хиромант. У них всегда много идей, однако такие люди слишком много взваливают на себя. Поэтому им важно найти помощников, которая помогут выйти на новый уровень заработка, отметила Побединская.
В центре ладони иногда бывает еще один треугольник, но уже более маленький. Называется он "Глаз Фатимы", его составляют линии головы, судьбы (тянется от основания ладони к большому пальцу) и Меркурия. "Обладатели такого треугольника способны зарабатывать с помощью интуиции. Они моментально замечают ситуации, в которых можно получить хорошие деньги", – отметила специалист.
Еще один знак называется "Денежная ложка": линия головы вдруг изгибается, поворачивая к мизинцу. "Если на ладони есть маленькие черточки между мизинцем и безымянным пальцем, значит, велик шанс разбогатеть с помощью наследства", – рассказала Побединская.
Рассматривая знаки, надо учитывать, что на левой руке отображается данное при рождении, а на правой – то, как человек это реализует, напомнила эксперт.
Ранее хиромант Татьяна Чурон рассказала, в каких случаях линия жизни может предупреждать о ранней смерти. По ее словам, нужно обращать внимание на ее длину на обеих ладонях, a также на то, есть ли на них другие знаки.
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