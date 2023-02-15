Астролог рассказала, что мешает разным знакам зодиака достичь успеха

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У представителей каждого знака зодиака есть слабые стороны, которые тянут их вниз и мешают добиваться успеха. Об этом Москве 24 рассказала астролог Евгения Шустина.

У Овнов это излишняя горячность, отметила она. Начинают дело они очень активно, а вот довести его до конца им сложно. Только по-настоящему интересное занятие может их увлечь.

Тельцы долго готовятся к "подвигу" и никак не могут приступить, все время что-то улучшают, дополняют. Многочасовая подготовка их утомляет и не добавляет уверенности, подчеркнула астролог.

Близнецы же часто до конца не уверены в выборе своего пути и постоянно хотят попробовать что-то еще. Поэтому немалая часть жизни у них проходит в пробах и ошибках, сказала Шустина.

Раки добиваются успеха медленно. Они делают шаг, а потом долго раздумывают над его правильностью, прежде чем сделать второй, отметила астролог.



Евгения Шустина астролог Львы должны быть очень успешными, и только гордыня может им помешать. Она выражается в том, что они перестают проявлять себя и хотят, чтобы их заметили просто так, без усилий.

Девам, по мнению астролога, мешает чрезмерное внимание к деталям. В погоне за мелочами они часто упускают важные для успеха вещи. Им не хватает стратегического мышления.

В свою очередь, Весы хотят, чтобы все были довольны, и в этих заботах забывают о себе. Вспоминают же они о своих целях, когда видят успех других. Но и это мотивирует их только на время, пока они не найдут очередной объект заботы, отметила астролог.

Скорпионы очень целеустремленные люди. По мнению астролога, они твердо и уверенно идут к успеху. Но при этом часто сжигают мосты и ссорятся с важными людьми. Нежелание находить компромисс удлиняет им путь.



Евгения Шустина астролог Стрельцам нужно все и сразу, они торопятся жить, поэтому успех для них важен. Но они идеалисты – это им и мешает, ведь реальность часто отличается от идеала.

Козероги целеустремленные и самостоятельные люди. Чего им не хватает, так это коммуникабельности. Чуть больше нужных знакомств – и успех будет ближе, подчеркнула астролог.

Водолеи генерируют идеи с космической скоростью, но воплощать их не торопятся и тем более не анализируют прошлые результаты. Поэтому успех приходит к представителям этого знака только с большой долей усердия, отметила Шустина.



А вот Рыбы и вовсе не стремятся к успеху, ведь для них главное – спокойствие их внутреннего мира. Но им стоит помнить, что рутина для них тоже губительна, предупредила астролог.

Ранее хиромант Татьяна Чурон рассказала, что коррекция линий на руке способна приблизить человека к заветной цели. Однако, если прорисовывать линии самостоятельно, можно направить поток энергии не туда, куда нужно, и вместо желаемого получить проблемы.

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