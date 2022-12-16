Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый рост в начале 2023 года

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Период с января до середины мая 2023 года подарит хорошие финансовые возможности Девам и Козерогам. Об этом Москве 24 рассказала астролог Евгения Шустина.

При этом Девам важно обращать внимание на детали и организацию рабочего процесса, а Козерогам – на карьерные амбиции и усиление профессиональных навыков. Лучшее время для финансового роста у этих знаков наступит в январе – феврале, отметила Шустина.

Первый месяц года станет удачным и для Водолеев. "В это время им нужно быть внимательными и собранными. Пишите планы и следуйте им. Для многих Водолеев это очень сложно, но важно сделать над собой усилие", – подчеркнула астролог.





Евгения Шустина астролог Особую активность стоит проявить Овнам. Нужно сформировать основу для финансового роста, который у них начнется ближе к лету.

"Тельцы же будут пожинать плоды предыдущих действий. Если они были активны в 2022 году, то в начале 2023-го получат материальные результаты: премии, повышения окладов, прибыль", – сказала Шустина

В целом начало 2023 года даст возможности улучшить финансовое состояние всем знакам зодиака. Особенно благоприятным периодом астролог назвала конец марта – середину апреля. Однако не все смогут эти возможности использовать: вселенная в начале года будет благоволить активным и дерзким.

Ранее астролог Татьяна Закусило рассказала, как накрыть стол для встречи 2023 года. По ее словам, жителям регионов от крайней западной точки Европы до Омска в праздничную ночь стоит приготовить больше салатов из зелени. Для основных блюд лучше выбирать нежирные сорта мяса, рыбы или птицы.



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