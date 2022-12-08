Астролог рассказала, как накрыть стол для встречи года Черного Кролика

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Варианты сервировки и меню, которые помогут привлечь удачу в новогоднюю ночь, отличаются для разных регионов России, рассказала Москве 24 астролог Татьяна Закусило. Она пояснила, что это зависит от астрологической карты, построенной определенным образом.

По словам эксперта, в праздничную ночь в регионах от крайней западной точки Европы до Омска Луна будет находиться в знаке Тельца. Это значит, что на столе должно быть много зеленого.





Татьяна Закусило астролог В приоритете салаты из зелени, а также фрукты и овощи зеленого цвета: киви, яблоки, лайм, ананас, авокадо, огурцы, перец. Для основных блюд стоит выбирать нежирные сорта мяса, рыбы или птицы.

Гарнир лучше тоже приготовить из зеленых овощей, таких как брокколи и шпинат. При этом также подойдут и блюда из картофеля и цветной капусты, указала астролог. Стол эксперт посоветовала накрыть скатертью зеленого или шоколадного цвета и положить салфетки в тон. В качестве украшения можно использовать плетеные корзинки тех же оттенков.

Все живущие от Омска до Камчатки будут встречать Новый год с Луной в Овне, продолжила эксперт. Учитывая это, на праздничный стол надо поставить много мясных и острых закусок. "Приготовьте салаты с красными овощами: перцем, помидорами, свеклой. Поставьте вазу с апельсинами, мандаринами, грейпфрутами, красными яблоками и желтыми манго", – перечислила астролог.

Также она посоветовала выбрать красную, желтую или оранжевую скатерть, зажечь свечи и взрывать хлопушки – чем громче и ярче будет встреча праздника, тем лучше.

Кроме того, астролог дала общие для всех регионов рекомендации. Учитывая, что в Новый год Меркурий и Марс будут ретроградными, идеально встретить праздник со старыми друзьями и вспомнить с ними былые времена. Она добавила, что стоит поздравить тех, кому давно не писали и не звонили.

"Так как Меркурий в Козероге, в почете будут традиции. Отдайте предпочтение живому общению, вспомните обычаи вашей семьи. Обязательно скажите свои пожелания родителям или просто подумайте о них с благодарностью", – заключила эксперт.

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