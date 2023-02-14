08:00Общество
Астролог назвала самые романтичные знаки зодиака
Фото: depositphotos/Ksyshakiss
Телец, Лев, Скорпион и Стрелец относятся к самым романтичным знакам зодиака – они способны подарить своим возлюбленным нежность и вдохновение. Об этом Москве 24 рассказала астролог, эксперт по китайской метафизике Ольга Фандорина.
По ее словам, Тельцу покровительствует Венера – планета красоты, любви и изящества. Он сам очень ценит уют и заботу и готов делиться этим со своей второй половиной, отметила астролог. Мужчина-Телец в серьезных отношениях никогда не скупится для избранницы на деньги, дорогие вещи и еду. Кроме того, он готов тратиться на эстетически приятные подарки – билеты в театр или на выставку, а также ювелирные изделия.
Ухаживания Львов могут выглядеть по-королевски, однако многое зависит от их финансового состояния. При этом, если возлюбленная этого знака перестает следить за собой, романтический задор Льва моментально улетучится, предупредила астролог.
У Скорпионов в отношениях всегда есть доля драматизма и максимум страстей. "Представители этого знака очень ревнивы, это разжигает их пыл. Не надо давать им реального повода, однако они должны понимать ценность своей возлюбленной", – посоветовала специалист.
Заведомым проигрышем в начале отношений с мужчиной-Скорпионом будет секс после первого и даже второго свидания. Если представитель этого знака легко получает свое, он быстро теряет интерес, добавила Фандорина.
При этом, если у большинства после первого месяца интимной жизни романтика немного уходит на второй план, у Скорпионов все происходит ровно наоборот. "Он задарит ее цветами, не пожалеет денег на что-то нужное. Не поскупится на увлекательное путешествие или фееричное приключение", – рассказала астролог.
Стрельцам же очень важно быть услышанными. Первое, что они начинают делать для своей второй половинки, – читать стихи и рассказывать удивительные истории. Однако романтический настрой этого знака будет сохраняться при условии встречной благодарности, сказала Фандорина.
Ранее хиромант Татьяна Чурон рассказала, как предугадать счастливый брак по руке. Сделать это поможет линия, которая располагается на ребре ладони чуть ниже мизинца.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!