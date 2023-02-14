Астролог назвала самые романтичные знаки зодиака

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Телец, Лев, Скорпион и Стрелец относятся к самым романтичным знакам зодиака – они способны подарить своим возлюбленным нежность и вдохновение. Об этом Москве 24 рассказала астролог, эксперт по китайской метафизике Ольга Фандорина.

По ее словам, Тельцу покровительствует Венера – планета красоты, любви и изящества. Он сам очень ценит уют и заботу и готов делиться этим со своей второй половиной, отметила астролог. Мужчина-Телец в серьезных отношениях никогда не скупится для избранницы на деньги, дорогие вещи и еду. Кроме того, он готов тратиться на эстетически приятные подарки – билеты в театр или на выставку, а также ювелирные изделия.





Ольга Фандорина астролог, эксперт по китайской метафизике Любимых Тельца ждут нежные объятия и поцелуи каждый день. А дом представители этого знака будут стараться обустроить так, чтобы в нем всегда было место для романтики в любви.

Ухаживания Львов могут выглядеть по-королевски, однако многое зависит от их финансового состояния. При этом, если возлюбленная этого знака перестает следить за собой, романтический задор Льва моментально улетучится, предупредила астролог.

У Скорпионов в отношениях всегда есть доля драматизма и максимум страстей. "Представители этого знака очень ревнивы, это разжигает их пыл. Не надо давать им реального повода, однако они должны понимать ценность своей возлюбленной", – посоветовала специалист.





Ольга Фандорина астролог, эксперт по китайской метафизике Не дай бог заиграться с чувством ревности Скорпиона. Если у него будет повод поверить, что ему изменили, романтический пыл исчезнет моментально.

Заведомым проигрышем в начале отношений с мужчиной-Скорпионом будет секс после первого и даже второго свидания. Если представитель этого знака легко получает свое, он быстро теряет интерес, добавила Фандорина.

При этом, если у большинства после первого месяца интимной жизни романтика немного уходит на второй план, у Скорпионов все происходит ровно наоборот. "Он задарит ее цветами, не пожалеет денег на что-то нужное. Не поскупится на увлекательное путешествие или фееричное приключение", – рассказала астролог.

Стрельцам же очень важно быть услышанными. Первое, что они начинают делать для своей второй половинки, – читать стихи и рассказывать удивительные истории. Однако романтический настрой этого знака будет сохраняться при условии встречной благодарности, сказала Фандорина.





Ольга Фандорина астролог, эксперт по китайской метафизике Если избранник или избранница Стрельца начинают воспринимать все его порывы как что-то само собой разумеющееся, а тем более выражать чем-то явное недовольство, романтический полет может резко закончиться.

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