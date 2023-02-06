Астролог раскрыла секреты общения с разными знаками зодиака

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Представители каждого знака зодиака часто имеют общие черты и особенности поведения в разных жизненных ситуациях. Зная это, проще находить подход к людям, рассказала Москве 24 астропсихолог Регина Злобина.

Овны, как правило, любят соперничество, желают всегда побеждать, быть в центре внимания и чувствовать себя героями, отметила она. Поэтому лучший способ расположить их к себе – дать им возможность быть победителями. Конечно, в пределах разумного.

“Не показывайте Овнам страха, иначе рискуете быть просто незамеченными. Не говорите им двусмысленных фраз – только четко, по делу и без воды. А чтобы поднять свой авторитет в их глазах, обязательно дайте понять, что хотите того же, что и они”, – посоветовала астропсихолог.

Несмотря на всю внешнюю жесткость, внутри Овны сентиментальны и романтичны. Если проявлять по отношению к ним искреннюю заботу и нежность, они ответят тем же, заключила эксперт.



Регина Злобина астропсихолог Расположения Тельца можно добиться, пригласив его на встречу в красивое место. Люди этого знака очень ценят красоту и роскошь. И следите за словами во время общения – меньше критикуйте, чаще отмечайте положительные моменты.

Также помните, что Тельцы достаточно тактильны, им важны прикосновения, поэтому не стоит отталкивать их стремление дотронуться к вам, посоветовала астролог.

Близнецам сложно общаться с зажатыми и неразговорчивыми людьми. Если же вы любите поговорить и легко находите темы для беседы, вам не составит труда найти к ним подход, отметила эксперт.

Она также посоветовала никогда не спорить с представителями данного знака. Так как это бесполезно и может разрушить отношения. “Берегите их нервную систему, давайте им отдохнуть и ни в коем случае не мешайте, если застали за чтением любимой книги. А если хотите избежать с ними конфликта, просто спросите у них о чем-нибудь интересном и они с радостью примут эстафету”, - рассказала астролог.

Рак пожалуй самый заботливый знак из всего зодиакального круга, отметила эксперт. Дайте им возможность заботиться о себе и об окружающих. И обязательно создавайте уют в том месте, где хотите провести с ними время – они оценят.

Никогда не выбивайте из Рака признания в чем-то, дождитесь, когда он сам захочет обо всем рассказать. И не надейтесь, что представитель этого знака сам о чем-то догадается. Делайте первый шаг сами и договаривайтесь.



Регина Злобина астропсихолог Для Львов важна самодостаточность и реализация личных замыслов. Позвольте им чувствовать себя важными, главными. При разговоре с ними научитесь пропускать мимо ушей их “яканье” – они переводят фокус на себя, даже не подозревая об этом. Для них это норма, не пытайтесь их переделать.

Чаще делайте Львам комплименты и тогда сможете буквально вить из них веревки, отметила астролог. И не критикуйте Льва при посторонних, делайте замечания наедине, так вы быстрее придете к компромиссу. Ощущение успеха, славы и признания со стороны окружающих приносит им эмоциональную стабильность.

По мнению астролога, Девы очень ценят пунктуальность и добросовестность. Если постоянно опаздывать на встречу с представителем этого знака, можно забыть о хорошем к себе отношении. В разговоре с ними стоит быть тактичными и сдержанными, стараться избегать хвастовства и неприличного поведения.

“Учитывайте, что любое несоблюдение гигиены может вывести Деву из себя. Поэтому помните об элементарных правилах гигиены: мойте руки перед едой, проверяйте насколько чистые приборы вы им положили. Они заметят любую торчащую нитку на вашей одежде или складку на брюках. А если от вас еще и дурно пахнет, встреча вполне может быть последней”, – предупредила астролог.

Самым справедливым знаком зодиака, по словам астролога, можно назвать Весы. “Если вы за мир во всем мире, не конфликтны, тактичны, любите и цените красоту и эстетику, то легко найдете с ними общий язык. Только не ждите, что они полностью будут соглашаться с вашим мнением, у них всегда есть свое, которому они склонны доверять больше”, – отметила астролог.

По ее мнению, тем, кто планирует стать партнером Весов, не важно деловым или любовным, важно быть готовыми всегда их выслушать, а также позаботиться о своих манерах. А еще стоит учитывать, что в близких отношениях с Весами всегда будет некая дистанция, потому что они не очень тактильны.

Скорпион самый таинственный, скрытный и страстный знак зодиака. Их характер можно сравнить с атомным реактором, который готов взорваться от перенапряжения в любую минуту, сказала астролог.



Регина Злобина астропсихолог Скорпионы до последнего будут таить в себе чувства и эмоции, пока не наступит, по их мнению, благоприятный момент для их высказывания и проявления. При этом оппонент должен обладать отвагой, тактичностью, честностью, преданностью и быть совершенно спокойным в такие моменты.

“Не пытайтесь победить Скорпиона его же методами, он слишком виртуозен в этом и вы в любом случае рискуете проиграть. Для него важно ощущение власти, контроля и безопасности, так дайте ему это, в разумных пределах, и вы обретете верного друга и хорошего партнера”, – подчеркнула астролог.

Начните разговор со Стрельцом с философской темы, чтобы расположить его к себе и узнать много интересного, посоветовала Злобина.

При этом она отметила, что люди данного знака не так просты и легки, как может показаться на первый взгляд. Для них типична внезапность и смена направления жизни. Они часто бывают непредсказуемы и подвержены смене настроения. Поэтому рядом им нужен партнер, способный пуститься за ними следом в любое время.

“Стройте вместе с ними грандиозные планы и завоюете их расположение. Но не растворяйтесь в них, потому как красивые слова не всегда заканчиваются делами. И научитесь улавливать удобный момент, который подойдет вам для общения. Не откладывайте ничего на потом, потому что Стрелец может просто не вспомнить об этом спустя время”, – пояснила астролог.



Регина Злобина астропсихолог Завоевать уважение Козерога может только тот, кто никогда никуда не опаздывает и всегда вовремя возвращает свои долги. Этот знак ценит такие качества как надежность и обязательность.

“При беседе с Козерогом всегда используйте фразы, которые четко отражают суть разговора. Не бросайте размытых фраз, это сбивает их с толку и оставляет о вас не самое приятное впечатление. Также учтите, что Козероги любят отпускать шутки, часто понятные только им самим. Но при этом не воспринимают шуток в свой адрес”, – подчеркнула астролог.

По ее словам, Козерогов привлекают люди, которые излучают уверенность, артистичны и свободолюбивы, потому что в глубине души они тоже именно такие. При этом выбирая человека для совместной жизни, они отдают предпочтение партнеру, который сосредоточен на карьере.

Из всех знаков зодиака, Водолей самая противоречивая натура, отметила астролог. Он ценит независимость, и никогда не будет принадлежать к какой-то одной группе.

“В личных отношениях этому знаку дороже дружба, нежели одержимость: прежде всего он ценит общение умов. Чтобы притянуть Водолея к себе, надо быть ему интересным, но самое сложное – его удержать. Если вы готовы к тому, что партнер будет пропадать на неделю с друзьями, потому что ему так хочется, а потом еще неделю просто решит побыть один, тогда Водолей вам подходит”, – отметила астролог.

Хотите привлечь внимание Рыб – используйте не логический подход, а эмоциональный. Сыграйте или спойте их любимую песню, прочтите им стихи, сводите в кинотеатр, посоветовала Злобина.

По ее словам, Рыбы самый трепетный и нежный знак зодиака. Им свойственны сопереживание и чувственность. Они всегда готовы прийти на помощь близкому в трудную минуту и сами очень нуждаются в поддержке. “Поэтому если хотите быть рядом с ними, будьте всегда готовы подставить свое плечо. А они ответят двойной благодарностью”, – подчеркнула астролог.

Она также посоветовала никогда не применять силу по отношению к людям этого знака. Так их можно только напугать, привести в ужас и в конечном итоге оттолкнуть и навсегда потерять.

Астролог отметила, что все эти характеристики очень обобщенные, потому что учитывают только положение Солнца в момент рождения человека. “Но есть еще девять планет, которые при этом еще и взаимодействуют между собой. Поэтому более точно узнать о характере и особенностях каждого человека можно только при глубоком анализе его натальной карты”, – пояснила она.

Ранее астролог, астропсихолог Тиана Атлас рассказала, что по расположению планеты Марс в натальной карте человека можно понять, какие виды спорта подходят ему больше всего. Например, обладателям Марса в Овне понравятся занятия, в которых есть дух конкуренции.

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