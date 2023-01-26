Астролог назвала знаки зодиака, которые становятся лучшими руководителями

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Лучшими управленцами чаще всего становятся Весы и Козероги, так как эти знаки связаны с лидерством и умением зажигать окружающих идеями. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ольга Сохолтуева.

По ее словам, Весы и Козерог относятся к знакам кардинального креста. В него также входят Овен и Рак, однако они меньше подходят на роль руководителя, отметила астролог.





Ольга Сохолтуева астролог Весы и Козероги, как правило, упертые. Они идут до конца несмотря ни на что, их главная задача – достичь цели.

Весы при всей устойчивости и рациональности очень эмпатичны и стремятся учитывать сторону оппонента. Они чувствуют ответственность за коллектив и всегда готовы взять других под свое крыло, подчеркнула эксперт.

При этом Козерогов нельзя назвать эмпатичными. Скорее это люди дела, которые не очень учитывают мнение других и действуют четко по регламенту. "Козероги умеют держать на контроле большой коллектив. Им свойственна профессиональная педантичность, они делают работу четко и берут во внимание все детали производственных процессов. Любые дела они всегда доводят до конца", – объяснила Сохолтуева.

По ее мнению, если Козерог начнет работать даже с самой запущенной стадией производства, он сумеет навести порядок, структурировать процессы и вытащить предприятие из убыточного состояния.

Ранее астролог Анастасия Грохотова рассказала, что дети под знаками Телец, Стрелец и Рыбы склонны к занятию творчеством. Например, для первых она посоветовала выбирать такие направления, как скульптура, резьба по дереву, создание одежды и готовка.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!