08:34Общество
Астролог назвала знаки зодиака, которые становятся лучшими руководителями
Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky
Лучшими управленцами чаще всего становятся Весы и Козероги, так как эти знаки связаны с лидерством и умением зажигать окружающих идеями. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ольга Сохолтуева.
По ее словам, Весы и Козерог относятся к знакам кардинального креста. В него также входят Овен и Рак, однако они меньше подходят на роль руководителя, отметила астролог.
Весы при всей устойчивости и рациональности очень эмпатичны и стремятся учитывать сторону оппонента. Они чувствуют ответственность за коллектив и всегда готовы взять других под свое крыло, подчеркнула эксперт.
При этом Козерогов нельзя назвать эмпатичными. Скорее это люди дела, которые не очень учитывают мнение других и действуют четко по регламенту. "Козероги умеют держать на контроле большой коллектив. Им свойственна профессиональная педантичность, они делают работу четко и берут во внимание все детали производственных процессов. Любые дела они всегда доводят до конца", – объяснила Сохолтуева.
По ее мнению, если Козерог начнет работать даже с самой запущенной стадией производства, он сумеет навести порядок, структурировать процессы и вытащить предприятие из убыточного состояния.
Ранее астролог Анастасия Грохотова рассказала, что дети под знаками Телец, Стрелец и Рыбы склонны к занятию творчеством. Например, для первых она посоветовала выбирать такие направления, как скульптура, резьба по дереву, создание одежды и готовка.
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